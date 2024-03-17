桃猿打線全場猛攻16支安打 熱身賽擊退味全龍
2024/3/17 20:50
（中央社記者楊啟芳台北17日電）中職今天在斗六棒球場的官辦熱身賽，樂天桃猿發揮火力優勢，全場敲出16支安打，包括陳晨威在第2局的超前三壘安打，加上鈴木駿輔先發5局失1分，終場以6比2擊敗味全龍。
雙方在第1局各得1分，2局上桃猿隊再度有攻勢，林泓育靠著二壘手失誤上壘後，林耀煌敲出安打，陳晨威再敲三壘安打，帶有2分打點超前，取得3比1領先。
7局上林立、廖健富、朱育賢、嚴宏鈞、馬傑森接連敲安打，再攻下3分；雖然下個半局龍隊的陳思仲敲出1打點安打，不過最終桃猿隊仍以6比2奪勝，團隊全場敲出16支安打，其中林立演出3安猛打賞、跑回2分。
桃猿隊今天推出日籍洋投鈴木駿輔先發登板，用78球投滿5局，被敲出4支安打，出現2次四死球保送，送出6次三振，失掉1分奪下勝投。接著張梓軒、邱駿威、陳冠宇、蘇俊璋後援各投1局，僅邱駿威有失分。
龍隊先發投手林子昱則是用52球投4局，被敲出8支安打，沒有出現保送，失掉3分含1分責失，吞下敗投。另外，龍隊新洋投荷雷拉（Jasier Herrera）今天在官辦熱身賽亮相，中繼投1.2局，被敲出6支安打失掉3分。（編輯：張雅淨）1130317
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