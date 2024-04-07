樂天桃猿落後8分不放棄 連2天大逆轉兄弟

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（中央社記者楊啟芳台北7日電）中職樂天桃猿今天一度落後8分，但8局下靠著強迫取分戰術追平，林立再敲出超前安打，終場以11比8擊退中信兄弟，總教練古久保健二說：「真的很感謝選手直到最後都不放棄。」

今天在台北大巨蛋的賽事，兄弟在2局上就攻下大局，曾頌恩、高宇杰、江坤宇、岳政華、王威晨、陳俊秀接連敲安打，灌進5分，接著曾頌恩單局第2度上場又轟出3分砲，在大巨蛋敲了2轟，曾仁和先發2局掉8分為生涯最慘。

桃猿隊在3局下靠著陳晨威敲陽春砲追分，一、二壘有人時廖健富敲二壘安打，帶有2分打點；6局下林智平、嚴宏鈞敲安打後，林政華再敲二壘安打得2分，接著陳晨威、林立敲安打攻下2分，僅差1分落後。

8局下嚴宏鈞敲三壘安打帶起攻勢，林政華遭觸身球後，陳晨威強迫取分成功、追平戰局，林立再敲安打超前，之後又陸續得2分，終場桃猿以11比8大比分逆轉兄弟，連2天演出驚奇逆轉秀。

古久保健二表示：「前半段被得比較多分的時候，要追分對我們來講很困難，雖然第3局一次得3分，就算這樣還是處於劣勢，打線部分有去追加分數，不管是投手、打者，大家都非常努力，直到最後都沒有放棄，真的非常感謝選手。」

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送回勝利打點的林立是今年桃猿隊長，他表示，一開始被領先8分，野手確實會比較辛苦，「但就告訴大家能打回1分是1分，也不可能1次拿8分，一個推進、上壘都會有幫助，就互相cover、一直擠壘」。

林立強調，自己比較在乎在大比分落後時，大家用什麼心態一起去面對，「我們隊員每個人都做得非常好，非常冷靜去面對，這也是非常好的經驗，希望可以延續到後面的比賽」。（編輯：管中維）1130407