陳晨威開轟帶起反攻 關鍵強迫取分本來很懊惱

（中央社記者楊啟芳台北7日電）中職樂天桃猿今天11比8逆轉中信兄弟，陳晨威在第3局轟出陽春砲帶起反攻，第8局更是執行強迫取分戰術，幫助球隊追平，不過是經過電視輔助判決改判，他坦言一開始很懊惱。

桃猿隊在2局上就被兄弟攻下8分，不過從3局下陳晨威轟出陽春砲為起點，一路追分，直到8局下一、三壘有人時，陳晨威執行短打強迫取分戰術，雖然一開始三壘跑者嚴宏鈞被判出局，不過經過電視重播輔助判決改判，跑回關鍵追平分。

談到這個戰術，桃猿教頭古久保健二賽後說明，「在那個狀況有很多戰術可以做，不過對方投手（彭識穎）在這部分沒有那麼難觸擊，不管怎樣想要先得分、追上他們，是以這點優先考量」。

執行強迫取分的陳晨威則表示，雖然是教練團暗號，「但當下自己也有想到這個戰術，因為有雙殺可能性」；陳晨威指出，短打的方向有設定好，不過對方一壘手陳俊秀動作相當快，「他在進行中徒手接傳，當下我的角度以為是出局，本來有點懊惱，還好嚴宏鈞很有技巧地滑壘」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳晨威今天在3局下敲出本季首轟，也是帶起反攻的關鍵之一，他說：「得分後大家氣勢上有點起來了，剛好那球失投偏高，就積極出棒。」不過落後8分還成功逆轉，陳晨威也直呼很驚訝，「第1次遇到這種分數逆轉，大家都沒有放棄，持續在追分」。

另外，林子偉今天升上一軍，先發打第7棒、守游擊，不過第5局在守備時撲接撞到左手腕舊傷，當下他也一直有甩手動作，第6局就退場休息。關於林子偉的狀況，古久保健二表示，「保險起見才把他換下來，（傷勢狀況）現階段還不好說，希望不要有什麼大問題」。（編輯：方沛清）1130407