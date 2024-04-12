林立被不規則彈跳打到頭暈 被下「禁練令」

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（中央社記者楊啟芳新北12日電）中職樂天桃猿隊長林立9日因被不規則彈跳打到頭，直到現在還在頭暈，直接被教練團下了「禁練令」。教頭古久保健二表示，希望他可以多休息，不過不能練球林立笑說很無聊。

桃猿隊在9日作客澄清湖棒球場與台鋼雄鷹隊的比賽，9局下雄鷹隊的王柏融擊出二壘方向強勁球，形成不規則彈跳打到二壘手林立的頭，雖然林立當下仍留在場上守備，不過隔天被下放二軍。

對於林立的狀況，桃猿總教練古久保健二今天受訪時表示，「不管怎樣是因為打到頭，去年他也有一次腦震盪過，這是比較擔心的地方，被打到隔天他也說會暈，出現這種症狀的話就是休息擺在第一，目前就是完全不練球的狀況，這星期應該都不會讓他練。」

雖然林立今天仍有隨隊一軍，來到新莊棒球場，不過古久保健二指出，「隨隊是他自己的責任感，但還是希望他可以多休息。」至於被打到當下的不規則彈跳，古久保健二則說：「這東西是沒有辦法去避免的。」

林立今天則表示，被打到當下其實很正常、很清醒，「前幾天還好，反而現在比較暈，連坐車都會不舒服，但還是去年腦震盪那次比較暈。」至於選擇隨隊一軍，林立則說：「是還好，我覺得看一下比賽也好。」

不過賽前完全不能練球，也讓林立直呼「很無聊」，賽前他甚至跑到新莊球場的觀眾席上，「連接球、跑動都不行，變成什麼事都不能做，不動反而全身痠痛。」（編輯：吳協昌）1130412