林子偉在二軍手感火燙 桃猿教頭：離一軍不遠了

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（中央社記者楊啟芳台北5日電）中職樂天桃猿林子偉因手腕傷勢趕不上開季，不過近期在二軍打擊手感火燙，教頭古久保健二今天表示，林子偉、成晉上一軍的日子應該不遠了，尤其林子偉的打擊狀況看起來不錯。

林子偉去年返回台灣、以狀元之姿加入中職，因交易案來到樂天桃猿，本季雖因手腕舊傷影響打擊而趕不上開季，不過3日在二軍首度出賽，4打數敲出2支安打都是二壘安打，昨天2打數敲出1支二壘安打，還選到2次保送；另一名受傷主力成晉也已在二軍出賽。

談到林子偉及成晉上一軍的時間點，桃猿隊總教練古久保健二今天受訪表示，「如果是狀況好的話，加上身體沒有特別狀況，離一軍應該不遠了。」古久保健二也有看林子偉在二軍的打擊影片，「感覺打擊狀況不錯。」

最近外野守備出狀況的邱丹，今天依舊在先發名單中，古久保健二指出：「這部分沒有什麼問題，現在這個狀況還選擇讓邱丹上場，這就是我自己的責任。」

「小胖」林泓育在3日賽事中，被味全龍隊的前隊友陳禹勳觸身球打到手背，對此古久保健二表示，目前林泓育還沒開始練習，等他可以完全正常握棒才會開始打擊。（編輯：龍柏安）1130405