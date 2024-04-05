更多編輯台推薦新聞：
花蓮地震收容所淋浴間帳篷4小時到位 日媒：速度快得驚人
國際

花蓮地震收容所淋浴間帳篷4小時到位 日媒：速度快得驚人

專訪／檔案修復師巧手為國家瑰寶療傷 讓不會說話歷史重生
文化

專訪／檔案修復師巧手為國家瑰寶療傷 讓不會說話歷史重生

官大元大巨蛋引退式 淚崩談13年秉持「再堅持一下會少很多遺憾」
運動

官大元大巨蛋引退式 淚崩談13年秉持「再堅持一下會少很多遺憾」

影片／花蓮地震搖晃中挺身護新生兒 護理師：當下沒時間害怕
生活

影片／花蓮地震搖晃中挺身護新生兒 護理師：當下沒時間害怕

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

林子偉在二軍手感火燙 桃猿教頭：離一軍不遠了

2024/4/5 16:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北5日電）中職樂天桃猿林子偉因手腕傷勢趕不上開季，不過近期在二軍打擊手感火燙，教頭古久保健二今天表示，林子偉、成晉上一軍的日子應該不遠了，尤其林子偉的打擊狀況看起來不錯。

林子偉去年返回台灣、以狀元之姿加入中職，因交易案來到樂天桃猿，本季雖因手腕舊傷影響打擊而趕不上開季，不過3日在二軍首度出賽，4打數敲出2支安打都是二壘安打，昨天2打數敲出1支二壘安打，還選到2次保送；另一名受傷主力成晉也已在二軍出賽。

談到林子偉及成晉上一軍的時間點，桃猿隊總教練古久保健二今天受訪表示，「如果是狀況好的話，加上身體沒有特別狀況，離一軍應該不遠了。」古久保健二也有看林子偉在二軍的打擊影片，「感覺打擊狀況不錯。」

最近外野守備出狀況的邱丹，今天依舊在先發名單中，古久保健二指出：「這部分沒有什麼問題，現在這個狀況還選擇讓邱丹上場，這就是我自己的責任。」

「小胖」林泓育在3日賽事中，被味全龍隊的前隊友陳禹勳觸身球打到手背，對此古久保健二表示，目前林泓育還沒開始練習，等他可以完全正常握棒才會開始打擊。（編輯：龍柏安）1130405

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.10