中職說明本壘攻防爭議 桃猿教頭仍認為待討論

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（中央社記者楊啟芳桃園15日電）中職昨天發生本壘攻防爭議，針對聯盟的回應，樂天桃猿教頭古久保健二今天仍表示，昨天球還很遠時捕手就在進壘位置上面，應該是有辦法避免的，20日總教練會議將會提出討論。

昨天樂天桃猿隊與台鋼雄鷹隊賽事，6局下桃猿跑者馬傑森跑回本壘時，與雄鷹捕手張肇元碰撞後倒地。當下馬傑森被判出局，桃猿提出重播輔助判決後仍維持原判，總教練古久保健二昨天提出有妨礙的疑慮，希望聯盟給回應。

中職今天回應，關於「無法避免的碰撞之認定」，若依裁判員判斷，捕手合法企圖處理傳球，如為因應傳球的方向、傳球的軌跡或彈跳等，不得不擋住跑壘員的跑壘路徑，而導致無可避免的碰撞時，則不視為違反規則，且是由現場裁判員與技術委員依照現場發生的情況來認定。

對於聯盟的回應，古久保健二今天表示，雖然捕手為了接球而跑到進壘的位置，是沒有辦法避免的，「但以昨天的case來看，接球之前還有一段距離，而在很遠的時候捕手就在進壘位置上面，在跑者與捕手接觸時，球離捕手也有一段距離，是有辦法避免的。」

中職將在20日召開總教練會議討論相關議題，古久保健二指出，到時候也會提出討論，「可以去探討一下，是為了什麼目的才有這樣的規則，應該是為了要防止、減少衝撞導致受傷的規則。」

雄鷹隊總教練洪一中今天則指出，「就很正常，球就傳到那裡了，剛好要去接球，裁判這樣判也是很正常，不然你要捕手不去接那顆球、讓球漏過去嗎，他一開始是站前面，也不是把壘包占住，球過來當然要移動去接球。」（編輯：陳政偉）1130515