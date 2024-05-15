中職回應本壘攻防爭議 20日開總教練會議再討論

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（中央社記者楊啟芳台北15日電）中華職棒昨天發生本壘攻防爭議，中職秘書長楊清瓏今天回應，無法避免碰撞的認定是由現場裁判員與技術委員認定，20日將召開總教練會議針對相關議題討論。

昨天樂天桃猿與台鋼雄鷹賽事，6局下桃猿跑者馬傑森跑回本壘時，與雄鷹捕手張肇元碰撞後倒地。當下馬傑森被判出局，桃猿提出重播輔助判決仍維持原判，總教練古久保健二昨天表示，可以理解球傳歪導致傳到跑壘路徑上，但張肇元很早就在進壘位置上等，有妨礙的疑慮，希望聯盟給回應。

中職秘書長楊清瓏今天表示，過去因為本壘攻防議題紛爭不斷，2021年總教練會議就已針對本壘攻防進行討論與修正，「大家都認為應該回到波西條款最重要的精神，那就是保護捕手避免惡意衝撞。」

不過總教練會議最後有一項但書「無法避免的碰撞之認定」，若依裁判員判斷，捕手合法企圖處理傳球，如為因應傳球的方向、傳球的軌跡或彈跳，或因應由投手或趨前的內野手之傳球等，不得不擋住跑壘員的跑壘路徑，而導致無可避免的碰撞時，則不視為違反規則。

中職指出，所謂「無法避免的碰撞之認定」是由現場裁判員與技術委員依照現場發生的情況來認定，昨天的判決也是如此。

楊清瓏表示，這幾年施行下來，確實在本壘攻防的衝撞情況有明顯減少，也符合當初設置立意，就是保護球員、減少受傷可能性。

不過楊清瓏也強調，20日會再次召開總教練會議，討論增加挑戰次數等議題，而對於這次本壘攻防的案例，也希望能提出來討論，總教練是否對於「無法避免的碰撞之認定」要進行調整，聯盟會參考大家意見，並尊重通過的決議。（編輯：龍柏安）1130515