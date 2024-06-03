世界棒球12強台灣隊80人名單 擬列吳念庭、張奕

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（中央社記者陳容琛台北3日電）中華職業棒球大聯盟今天召開世界12強棒球賽選訓會議，圈選出80人大名單，包含12名旅外球員、66名中職球員及2名業餘球員；知情人士說，業餘球員吳念庭、張奕可能入列。

世界棒球12強賽11月10日到24日登場，中職秘書長楊清瓏接受媒體聯訪表示，包含12名旅外球員、66名中職球員及2名業餘球員。

80人大名單不對外公布，根據時程，接下來將依序在9月中旬、10月提交45人名單、28人名單。

此外，選訓會議也討論到中職明星賽台灣隊30人名單，同樣包含2名業餘球員，至於是否與80人名單中2名業餘球員相同，楊清瓏笑說：「等到6月12日的明星賽記者會就會公布。」

12強棒球賽台灣隊總教練曾豪駒表示，80人名單是評估從開季到目前每名球員狀況，希望花多點時間觀察，目標組成最強台灣隊。好手很多，選起來很困難，不想漏掉任何優秀球員，近幾年崛起新秀都在資料庫內。

楊清瓏說，去年世界棒球經典賽（WBC）結束後，中職會長蔡其昌就提出棒球精進計畫給教育部體育署，80人大名單也透過統籌教練陳瑞昌與情蒐小組不斷追蹤、了解，所有選手近況、數據都在教練團掌控中，隨時能進一步了解。（編輯：李明宗）1130603