曾豪駒現場觀賽 林昱珉小聯盟先發5.1局挨3轟吞敗

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）世界12強棒球賽台灣隊總教練曾豪駒赴美看旅外球員，今天現場看林昱珉在2A先發，投5.1局挨3轟失4分吞敗；響尾蛇隊2A野手林家正前一場比賽傷退，經檢查為左手掌鉤狀骨骨折。

旅美亞利桑那響尾蛇隊台灣投手林昱珉今天在小聯盟2A先發對休斯頓太空人隊，林昱珉1局上1人出局後被敲出陽春砲，2局上1人出局後也被敲出陽春砲，3局上雖有被敲出三壘打，但沒有失分。

林昱珉4局上2人出局後先投出保送，接著被敲出2分砲，5局上雖然因為隊友守備失誤讓打者上壘，但力守不失分，6局上續投被首名打者敲出安打，1人出局後投出保送退場。

林昱珉今天總計用93球投5.1局，被敲出5支安打有3發全壘打，投出7次三振、3次四壞保送，失掉4分責失分，球隊終場以2比6吞敗，林昱珉吞下本季第5敗，賽後防禦率4.50。

12強賽台灣隊總教練曾豪駒與情蒐統籌教練陳瑞昌20日晚間啟程赴美，主要觀察台灣旅外球員近況，今天林昱珉先發，曾豪駒也有在場觀賽。

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響尾蛇隊2A另外一名台灣球員林家正昨天出賽，前2個打席都敲出安打，但下一個打席就被換代打退場，今天透過臉書（Facebook）粉絲專頁回報傷勢狀況提到，第2打席一顆界外球造成左手掌鉤狀骨骨折，目前安排儘速返回鳳凰城，隊醫診斷後，最快下週可以開刀清除碎骨。

林家正粉絲專頁寫道，鉤狀骨骨折是棒球場上常見的非結構性傷勢，通常在術後幾週便能重返球場，一切順利的清況下，希望盡快復原，趕上球季尾聲，為明年在美國職棒的下一份合約努力。（編輯：李亨山）1130823