世界棒球12強預賽賽程出爐 台灣全在大巨蛋出賽首戰11/13對韓國

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（中央社記者陳容琛台北29日電）世界棒球12強賽將在11月10日至11月24日舉行，世界棒壘球總會（WBSC）今天公布預賽賽程，台灣隊首戰預計在11月13日於主場台北大巨蛋迎戰韓國隊。

年底世界棒球12強賽的預賽分組日前出爐，共分為2組，台灣隊除了與日本、韓國同為B組外，另外還有古巴、多明尼加及澳洲隊；A組是墨西哥、美國、委內瑞拉、荷蘭、巴拿馬、波多黎各隊。

WBSC今天公布預賽賽程，台灣隊首戰訂在11月13日迎戰韓國隊、14日挑戰多明尼加、16日上演備受矚目的「台日大戰」、17日對決澳洲、18日面對古巴，比賽地點皆在台北大巨蛋。

預賽結束後，各組將取前2名晉級超級循環賽（Super Round），在超級循環賽戰績排名前2名的球隊再晉級冠軍戰，另外2隊爭季軍。超級循環賽將於11月21日至11月23日在日本東京巨蛋進行，11月24日進行季軍、冠軍戰。

WBSC會長法卡利（Riccardo Fraccari）表示，今天是籌備12強賽過程中又一個令人興奮的日子，「從在墨西哥舉行巴拿馬與荷蘭的開幕戰，再到最後於日本東京的冠軍戰，我們已經準備好了，並且將呈現各國棒球的精彩。」（編輯：戴光育）1130529