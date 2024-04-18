世界12強賽預賽分組出爐 台灣與日韓古巴爭晉級門票

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（中央社記者楊啟芳台北18日電）世界棒球12強賽將在今年11月10日至24日舉行，WBSC今天正式公布預賽分組名單，台灣隊與日本、韓國等6隊分在同組，B組預賽除首戰外都由台灣主辦，分別在台北大巨蛋、天母進行。

WBSC（世界棒壘球總會）今天正式宣布年底12強賽的預賽分組，B組球隊除台灣之外，還有日本、韓國、古巴、多明尼加及澳洲隊。B組預賽首戰在11月13日於日本名古屋巨蛋開打，由日本迎戰澳洲；其餘11月14日至18日預賽移師台灣，在台北大巨蛋及天母棒球場進行。

預賽A組部分，分別有墨西哥、美國、委內瑞拉、荷蘭、巴拿馬、波多黎各隊，將於11月10日至14日在墨西哥的2個球場舉行。

WBSC表示，預賽結束後，各組將取前2名晉級Super Round（超級循環賽），在超級循環賽戰績排名前2名的球隊則晉級冠軍戰，另外2隊則爭季軍。超級循環賽將於11月21日至23日在日本東京巨蛋進行，11月24日則是進行最終獎牌戰。（編輯：龍柏安）1130418