亞洲盃5人制棒球賽台灣晉4強 與中國爭冠軍戰門票

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（中央社記者謝靜雯新北14日電）亞洲盃5人制棒球賽台灣隊今天上午先擊敗韓國、預賽排名分組第1，下午以6比0、10比0擊敗香港、晉級4強，明天將與中國隊爭冠軍戰門票。

2024年亞洲盃5人制棒球錦標賽在韓國首爾舉行，台灣隊昨天預賽接連擊敗馬來西亞和新加坡，今天上午預賽最後1戰與地主韓國隊交手，台灣隊以5比1、9比5獲勝，A組排名第1。

台灣隊下午複賽與B組排名第4名的香港隊交手、1分未失，3戰2勝制比賽以6比0、10比0獲勝，晉級4強。

中國隊上午比賽以7比5、9比5擊敗泰國隊，預賽B組排名第2，下午與A組第3名馬來西亞隊交手，中國隊以13比0、3比0贏球，明天將與台灣交手。

日本隊今天上午預賽最後1戰擊敗香港隊，預賽全勝B組排名第1，下午複賽與A組第4名新加坡隊交手，以7比1、5比0獲勝，日本隊4強將對上地主韓國隊。

台灣隊為首屆亞洲盃5人制棒球賽冠軍，當時冠軍戰為台日大戰，台灣這屆挑戰2連霸，預期最大的敵人還是日本隊。（編輯：管中維）1130414