更多編輯台推薦新聞：
鄧愷威大聯盟首秀後驚喜收達比修有手套 笑喊「打棒球最大意義」
運動

鄧愷威大聯盟首秀後驚喜收達比修有手套 笑喊「打棒球最大意義」

梅姬、軒嵐諾名稱不再使用 9個颱風換名字蕨類星座上榜
生活

梅姬、軒嵐諾名稱不再使用 9個颱風換名字蕨類星座上榜

圖輯／紅球移展台南公園念慈亭 搭配水景視角多元民眾搶拍
文化

圖輯／紅球移展台南公園念慈亭 搭配水景視角多元民眾搶拍

中央社赴南海直擊中菲對峙 中國海警擋鏡頭反拍媒體
國際

中央社赴南海直擊中菲對峙 中國海警擋鏡頭反拍媒體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

亞洲盃5人制棒球賽林柏佑領軍 力拚世界盃資格

2024/4/1 11:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北1日電）2024年亞洲盃5人制棒球錦標賽將於4月13日在韓國開打，中華民國棒球協會今天公布台灣代表隊名單，由總教練林柏佑領軍，力拚亞洲盃2連霸、爭取參加世界盃資格。

備戰2024年亞洲盃5人制棒球錦標賽，培訓隊上週展開集訓，今天棒協公布台灣代表隊名單，總教練林柏佑、教練為楊憶珊，8名正選球員分別為林渝喬、李承勳、邱釔菱、邱郡、施季定華、藍佑賢、凃昱豪和鍾宜芸。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

其中施季定華、邱郡和凃昱豪都是上屆亞洲盃班底，施季定華在5人制棒球賽展現天賦，當時還被日本人誇是「5人制棒球天才」，此次再度入選代表隊，繼續幫助台灣力拚佳績。

台灣上屆亞洲盃5人制棒球賽冠軍戰擊敗日本、寫下歷史，今年亞洲盃將於4月13日至16日在韓國舉行，台灣代表隊要力拚2連霸，亞洲盃前3名球隊將取得晉級10月7日至12日在香港舉行的世界盃資格。（編輯：張雅淨）1130401

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.204