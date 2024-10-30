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12強B組官辦熱身賽 台灣隊與桃猿、兄弟交手

2024/10/30 12:53
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（中央社記者楊啟芳台北30日電）世界12強棒球錦標賽B組預賽將於11月13日至18日登場，台灣、韓國、古巴與多明尼加將先在11月10日、11日於桃園及天母棒球場進行官辦熱身賽，台灣隊與樂天桃猿、中信兄弟交手。

12強B組預賽將由台灣、日本、韓國、古巴、澳洲與多明尼加共6支國家代表隊爭取2名晉級資格。在此之前，台灣、韓國、古巴與多明尼加等4隊將分別於樂天桃園棒球場與天母棒球場2地進行官辦熱身賽。

11月10日分別由中信兄弟對戰多明尼加（桃園）、合作金庫對戰古巴（天母）、樂天桃猿對戰台灣隊（桃園）、味全龍對戰韓國（天母）。11月11日賽程部分，則是由全越運動對戰多明尼加（天母）、中信兄弟對戰台灣隊（桃園）、味全龍對戰古巴（天母）。

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官辦熱身賽門票將在11月1日中午12時於拓元售票系統開售，樂天桃園棒球場與天母棒球場的門票分為內野熱區新台幣500元、內野一般區300元共2種票價，依對號座位席次。

另外，世界12強棒球錦標賽的台灣隊應援團團長將由中信兄弟小白、富邦悍將Travis、味全龍勛雞、台鋼雄鷹希本、統一7-ELEVEn獅York與樂天桃猿Rina一起組成應援團，從2場台灣隊官辦熱身賽當中一路延續至正式賽。（編輯：陳政偉）1131030

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