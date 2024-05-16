U23世界盃培訓隊名單出爐 納入4名高中投手

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（中央社記者楊啟芳台北16日電）中華棒協今天公布2024年U23世界盃棒球賽成棒培訓隊名單，共有26人，其中有4名投手特別納入因超齡無法參加U18亞洲盃的高中選手，希望透過培訓找出可用之兵。

U23世界盃將於9月5日至15日在中國杭州的紹興棒壘球體育文化中心舉行，預計有12支球隊參賽。上一屆2022年U23世界盃棒球賽在台灣舉行，冠軍為日本隊、亞軍為韓國隊，台灣隊在季軍戰擊敗墨西哥隊拿下季軍，也是隊史最佳成績。

中華棒協今天表示，經過選訓會議遴選出U23成棒培訓隊名單，全隊26名選手將於6月1日起於台體大棒球場展開集訓，並參加美國NCAA大學明星隊對抗賽、捷克棒球週以及荷蘭哈連盃。總教練郭李建夫期待透過國外高強度對抗賽，提升培訓隊選手實力，磨練出更多U23世界盃正式賽可用之兵。

另外棒協指出，本次名單中特地納入4名超齡無法參加U18亞洲盃的高中投手，包括穀保家商的張峻瑋、黃仲翔，以及鶯歌工商的韋宏亮，還有平鎮高中的林維恩，增加台灣隊的投手深度，也期待他們經過磨練繼續成長。

U23世界盃培訓隊名單如下，投手有12人，包括陳冠穎、陳品宏、黃玠瀚、黃子豪、張峻瑋、黃仲翔、韋宏亮、邱兆慶、洪宸毅、呂昱廷、林維恩、王宇傑；捕手有3人，分別為盧柏華、張鐿騰、朱瑋淇。

內野手有7人，包括賴俊、楊承峻、鄭俊瑋、范育銓、楊閔貽、黃柏叡、邱郡；外野手則有4人，依序為陳致語、曾昱磬、盧奕呈、簡子寬。（編輯：陳政偉）1130516