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黃仲翔U18東岸聯盟7局9K好投 旅外選秀評估中

2024/4/3 18:21（4/3 18:41 更新）
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2024年U18東岸聯盟棒球賽穀保家商3日與善化聯隊交手，穀保派出高三投手黃仲翔（圖）先發，用91球投7局，僅被敲出1支安打，投出9次三振、無失分，但打線沒有幫忙，球隊延長賽以2比4不敵善化聯隊。中央社記者謝靜雯攝 113年4月3日
2024年U18東岸聯盟棒球賽穀保家商3日與善化聯隊交手，穀保派出高三投手黃仲翔（圖）先發，用91球投7局，僅被敲出1支安打，投出9次三振、無失分，但打線沒有幫忙，球隊延長賽以2比4不敵善化聯隊。中央社記者謝靜雯攝 113年4月3日
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（中央社記者謝靜雯台東3日電）U18東岸聯盟棒球賽穀保家商高三投手黃仲翔先發7局9K無失分，球隊延長賽以2比4不敵善化聯隊，但總教練鄭志強稱讚黃仲翔又更穩定，也透露有國外球探詢問，是否選秀還要再考慮。

U18東岸聯盟棒球賽穀保家商今天與善化聯隊交手，派出高三投手黃仲翔先發，黃仲翔今天用91球投7局，僅被敲出1支安打，投出9次三振、無失分，最快球速146公里，但打線沒有幫忙。

穀保家商今天與善化聯隊鏖戰至突破僵局制第8局，善化聯隊8局上攻下4分，穀保家商8局下追回2分，但攻勢沒有延續吞敗。

穀保家商總教練鄭志強表示，黃仲翔今天先發表現不錯，黃仲翔是球隊的主力先發投手，先前木棒聯賽時面對得點圈有人時可能還會太過急躁，但今天先發看到他又更進步，有危機時懂得放慢腳步。

鄭志強也提到，黃仲翔今年高三，目前也有國外的球探在追蹤，對於畢業要挑戰旅外機會或者參加中職選秀還在評估中，但近期出賽有穩定表現，也會為自己加分。

今天打線發揮不如預期，鄭志強表示，開賽得點圈有人機會沒有把握住，今天善化聯隊採用投手車輪戰，也有提醒打適應投手的速度要更快。（編輯：李亨山）1130403

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