黃仲翔懂得玩弄打者先發好投 穀保闖木棒聯賽冠軍戰

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（中央社記者謝靜雯嘉義27日電）高中木棒聯賽4強「新北內戰」穀保家商與鶯歌工商交手，穀保先發投手黃仲翔儘管調整不到最佳，但學會「玩弄打者」，6局無失分好投壓制，率隊以7比0、6局搶勝、連2屆晉級冠軍戰。

112學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強今天由上屆冠軍穀保家商與鶯歌工商交手，穀保派出高三投手黃仲翔先發，比賽前半段稍微有狀況，前3局都有讓對手上到得點圈，但力守不失分。

黃仲翔4局過後越投越穩，今天總計投6局被敲出5支安打，投出5次三振、3次四壞保送，無失分，最快球速147公里，好投壓制率隊搶勝、晉級冠軍戰，挑戰2連霸只差一步。

穀保家商今天2局下靠著保送、失誤、犧牲觸擊、葉弘仁跑出內野安打，帶有2分打點，3局下再靠著劉承佑、宋柏翰接連安打、觸擊戰術跑回第3分。

穀保5局下再啟攻勢，陳睦衡敲安，宋柏翰選到四壞保送，李安家安打添分，許子謙補上安打送回團隊第5分，6局下再靠著觸身球保送、何品室融安打、失誤、陳睦衡補上安打送回團隊第7分，提前拿下比賽勝利。

穀保總教練鄭志強表示，感覺得出來黃仲翔今天有點小緊張，但以他現在的能力，可以調整比賽節奏。黃仲翔前3個階段都是後援出賽，今天是首場先發，鄭志強解釋，主要是考量黃仲翔投球量多，前面比賽刻意讓他多休息。

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黃仲翔表示，去年底打完新北城市U18棒球邀請賽有點不舒服，稍微影響調整，所以這次木棒聯賽前面才以後援出賽，今天先發開賽有狀況，主要也是太想要催球速，但後來轉換想法，現在球速差不多就是這樣，狀況不好的狀態下要懂得用不同投球策略。

黃仲翔透露，今天比賽策略就是玩弄打者，把變化球投到位、誘使打者出棒。黃仲翔目前高三，畢業後是否投入選秀還在考慮中，他表示，這段期間會繼續維持技術和重量訓練、強化核心。（編輯：張雅淨）1130227