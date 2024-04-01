郭宸安U18東岸聯盟先發勝 教頭期許成強力先發

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（中央社記者謝靜雯台東1日電）U18東岸聯盟棒球賽今天開打，新北市聯隊靠著郭宸安5局失1分好投壓制，加上打線串聯搶分，以10比3擊敗高雄市B隊搶下首勝；總教練鄭志強盼郭宸安能頂上戰力培養成強力先發。

2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽今天在台東開打，新北市聯隊以穀保家商為主體加入鶯歌工商球員組成聯隊參賽，今天首戰與以高苑工商為主體的高雄市B隊交手，投打都有不錯發揮。

新北市聯隊高二投手郭宸安今天先發前3局僅被敲出1支安打、沒有失分，4局下有危機，單局被敲出2支安打失掉1分，5局2人出局後連投3次四壞保送，但及時回穩沒有失分。

郭宸安用80球投5局，被敲出3支安打，投出3次四壞保送，失掉1分責失分，最快球速143公里、搶下勝投。

新北市聯隊總教練鄭志強表示，此次比賽希望培養高二升高三、高一升高二的球員，高三球員畢業後，需要一個強力先發能壓制對手，也希望郭宸安可以頂上這個角色。

鄭志強透露，郭宸安在木棒聯賽結束後有主動找教練團討論需要改進的地方，在市內選拔賽時速度就有明顯提升，目前極速可以投到144公里，希望可以更好地控制投球節奏，不僅追求極速也要提升均速。

郭宸安自評今天投球表現還可以，但投到5局有點亂掉，可能是心態放鬆了，加上用球數也比較多，控球有點偏離軌道。

被問起怎麼會想到要主動找教練討論需要加強的地方，郭宸安表示，有感覺到自己與高三學長的差異，希望有所改變，也認為高中階段除了技術層面，心態更重要，畢業投到150公里是目標，但更重要的是球的品質和投球內容。（編輯：張雅淨）1130401