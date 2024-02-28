張峻瑋強烈渴望投平鎮 木棒聯賽率穀保奪冠獲MVP

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（中央社記者謝靜雯嘉義28日電）高中木棒聯賽穀保家商火球男張峻瑋強烈渴望對平鎮高中先發，冠軍戰投6.2局失1分、率隊完成2連霸，拿下賽會MVP，這一年來張峻瑋心態又更成熟，畢業拚旅外機會。

112學年度高中棒球聯賽（木棒組）冠軍戰穀保家商今天與平鎮高中交手，穀保派出具有旅外潛力的火球男張峻瑋先發，張峻瑋2局上稍微有狀況，被王興楷敲出二壘打、隊友出現守備失誤失掉1分，但張峻瑋及時回穩、沒有多掉分數。

張峻瑋今天投滿100球強制退場，合計6.2局被敲4支安打，投出5次三振、2次四死球保送，失掉1分責失分，好投壓制率隊搶勝，也獲選大會最有價值球員（MVP）。

穀保總教練鄭志強表示，張峻瑋一直很想要投平鎮，之前高二時有學長在、所以關鍵對平鎮的先發不會排他上場，這次決賽對戰組合出來後就提醒他，如果冠軍戰碰到平鎮就會讓他表現，今天無論控球、內外角球都投得很完美。

張峻瑋表示，之前大比賽對過平鎮後援，但先發是第一次，8強、4強看著隊友黃仲翔、蕭齊投出好表現，「該換我了，相信我也可以」，直言木棒聯賽冠軍戰登板反而比國際賽緊張。

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張峻瑋去年底黑豹旗沒辦法跟著球隊一同打到決賽，看著球隊輸球的情緒，自己也很難過，「這次木棒聯賽，也可能是高三球員最後一次合體，希望可以好好表現、要帶著學弟們一起努力拿冠軍，多給自己一點責任。」

張峻瑋目前最快球速可達156公里，一直都被看好有旅外潛力，他也把旅外當目標，此次率隊在冠軍戰以2比1擊敗平鎮高中、完成2連霸，為隊史第7冠，也拿下賽會MVP，他把這個獎項留給自己當作激勵。（編輯：吳協昌）1130228