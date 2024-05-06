全國青少棒賽13日開打 18隊力拚小馬代表權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北6日電）113年陽信銀行盃全國青少棒錦標賽將於13日開打，總計18支球隊力拚小馬青少棒台灣代表權，上屆冠軍桃園市隊此次由6支國中球員組隊參賽、喊話連霸，張泰山之子張可洛也有入選。

全國青少棒錦標賽自1972年起舉辦，至今將邁入第52屆，其中僅2020年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）取消，是我國歷史最悠久的青少棒賽事，獲勝球隊也從代表我國參加世界少棒聯盟（LLB）賽事演變為參加美國小馬聯盟小馬級（Pony-Pony）比賽，自1993年至今台灣已經參與28屆小馬聯盟賽事、共奪下11次冠軍。

陽信銀行力挺台灣三級棒球，從今年起大力贊助全國青少棒賽，並將在4強賽時加入轉播，讓全台灣的球迷都能為小將們加油打氣，陽信銀行董事長陳勝宏表示：「陽信銀行有能力與榮幸參與全國青少棒賽，希望能給大家鼓勵，有企業參與，就代表台灣企業對台灣體育的重視，更希望藉此引起其他企業界的共同響應。」

中華民國棒球協會副理事長林華韋表示，非常感謝陽信銀行用實際行動支持台灣三級基層棒球，也期許這次比賽中勝出的球隊，到國外參賽能把冠軍拿回來，「更把在球場上流汗曬太陽的努力練球的精神發揮在比賽裡面。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

今天記者會中，參賽的18支縣市代表隊都派出教練與球員們一起出席，也宣示將在比賽中拿出最佳表現；上屆冠軍桃園市隊此次由桃園棒委會負責組訓，由青溪、新明、龜山、仁和、大園、光明國中球員組隊參賽。

桃園市隊總教練林家源表示，此批球員沒有特別突出的、打團體戰，整體而言打擊比較好，目前集訓約1個月，有信心挑戰連霸，桃園市隊由青溪國中球員王浚豪擔任隊長，另外也選進就讀大園國中球員、張泰山之子張可洛。（編輯：李亨山）1130506