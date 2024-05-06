中職新人球員選拔會6/28登場 即日起開放報名

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（中央社記者謝靜雯台北6日電）中華職棒2024年新人選拔會和測試會即日起開放報名，新人球員測試會6月17日舉行，新人選拔會6月28日登場，今年富邦悍將手握狀元籤，新軍台鋼雄鷹選秀順位排第2。

中職回到6隊規模、增添更多夢想舞台，去年總計177名球員投入新人選拔會，最後共43名選手入選，而測試會人數則創歷史新高，總計203名選手參加測試會，最終共97人獲球團推薦，人數也是歷年新高。

中華職業棒球大聯盟今天發布新聞稿表示，「2024年度台灣運彩新人球員選拔會」報名期限即日起至6月20日中午12時止，一律採線上報名，凡自2019年起，曾入選WBC世界棒球經典賽或資格賽、世界12強棒球賽、世大運、WBSC U23世界盃棒球賽、WBSC U18世界盃棒球賽、BAF亞錦賽、BAF亞青賽及亞運等國手資歷的選手都可報名。

此外，聯盟或聯盟所屬球團推薦，最近一年爆米花棒球聯盟、全國成棒甲組春季聯賽、大專棒球聯賽（公開組一級）個人獎項前3名得主，皆可直接報名參加，應屆高中畢業生則可透過聯盟或聯盟所屬球團、高中木棒組教練推薦等方式參與。

未符合資歷的選手可透過報名參加「2024年度新人球員測試會」，由球團推薦參與選秀。只要年滿18歲（民國95年8月31日前出生），且具有青棒木棒組或甲組成棒選手經歷，自即日起至6月6日中午12時止，可報名參加6月17日在新北市新莊棒球場舉辦的測試會，採分組實戰測試，聯盟得視狀況調整並另行公告。

今年中職選秀會選秀順序，依序為富邦悍將、台鋼雄鷹、中信兄弟、統一7-ELEVEn獅、樂天桃猿、味全龍。（編輯：張雅淨）1130506