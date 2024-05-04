社區棒球錦標賽 藍色閃電野牛延長賽搶勝晉4強

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（中央社記者謝靜雯台北4日電）「113年TLLB CUP U13台灣社區棒球錦標賽」8強今天開打，藍色閃電野牛和能量棒球學院鏖戰至延長賽8局下，藍色閃電野牛靠著對手再見暴投以5比4搶勝晉級4強。

U13台灣社區棒球錦標賽是世界少棒聯盟（LLB）50-70組賽事國內選拔賽，標榜讓社區棒球員也能代表台灣出國比賽，冠軍隊伍取得參加亞太區比賽資格。

今天8強開打，藍色閃電野牛和能量棒球學院打得激烈，7局打完4比4戰成平手，延長賽藍色閃電野牛雖然沒有敲出安打，但8局下靠著對方再見暴投跑回致勝分晉級。

藍色閃電野牛今天團隊僅敲出3支安打，先發捕手彭可群貢獻2安，加上延長賽獲得故意四壞保送，3打席都上壘，關鍵時刻也登板投球拆彈，共投2局投出5次三振、無失分。

WHB世界棒球聯盟對台中騎士比賽，幾乎局局都打下分數，WHB世界棒球聯盟終場以10比0搶下勝利，5棒打者駱柏宇單場敲2支安打、貢獻4分打點，是打線串聯關鍵。

身高逼近180公分的駱柏宇來自金門，WHB世界棒球聯盟總教練林威宏認為他的身體條件佳，體型高大兼具速度與力量，很能勝任中心打者任務。

中大紅襪今天與新北光芒隊交手，中大紅襪積極搶分，終場以8比0搶勝；火焰勇士則是在開賽就攻下5分大局、奠定勝基，終場以10比1擊敗大神岡社區棒球隊。

4強賽明天上午舉行，中大紅襪與火焰勇士交手，WHB世界棒球聯盟與藍色閃電野牛交手，勝隊晉級下午的冠軍戰，敗隊爭季軍。（編輯：陳政偉）1130504