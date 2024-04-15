LLB 50/70選拔賽27日開打 社區棒球圓出國夢

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）台灣社區棒球首次挑戰LLB 50-70組賽事，國內選拔賽將於27日開打，喊出「人人上場、場場轉播」口號，共12支球隊力拚赴日參加亞太區資格，爭取前進美國參加世界賽門票。

台灣世界少棒聯盟（TLLB）取得世界少棒聯盟（LLB）取得同意，今年起可派隊參加LLB 50-70組賽事，賽事投手距離50英尺（約15.24公尺）及每個壘包距離70英尺（約21.34公尺），隊伍組成年齡範圍為11到13歲，橫跨以往少棒（10到12歲）及次青少棒（13到14歲）的年齡。

今天舉辦開賽記者會，台灣世界少棒聯盟理事長黃英華表示，台灣社區棒球從來沒有選拔賽，近年大力推動台灣社區棒球，也順利爭取到參賽資格，讓社區棒球員有機會代表台灣出賽、也看世界，感謝華南金控等贊助單位大力支持，讓賽事順利舉辦。

去年底開放加盟共有18支社區球隊完成，全台分為5個區聯盟，選出最終12支參賽球隊，包括盛樂地台南犀牛、台中健行小牛、大神岡社區棒球聯盟、台中騎士社區棒球隊、新北光芒社區棒球隊、火焰勇士、WHB世界棒球聯盟、台北波特、藍色閃電野牛、中大紅襪、能量棒球學苑、夢無限棒球俱樂部。

國內選拔賽喊出「人人上場、場場轉播」口號，透過賽事直播，替球員保留每次比賽珍貴畫面，力拚代表台灣赴日參加「亞太暨中東區」（簡稱亞太區）比賽資格，爭取赴美參加世界賽門票。

比賽將於27日在桃園開打，比賽場地為桃園青埔運動公園棒球場、大園國中棒球場，冠軍預計5月5日出爐。（編輯：張雅淨）1130415