TOTO盃少棒賽陳德丞致勝安 台東再1勝晉4強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北4日電）TOTO盃少棒賽勝部賽事，台東縣隊今天與台北市隊交手打得激烈，台東縣隊6局下靠著陳德丞關鍵二壘打送回致勝分，助隊以7比6搶勝、晉級勝部冠軍戰，將與南投縣爭4強門票。

113年TOTO盃全國少棒錦標賽為2024年美國小馬聯盟（PONY）野馬級（11-12歲組）亞太區少棒錦標賽國內選拔賽，以縣市代表隊報名參賽，此次共16隊報名，預賽採分組雙敗淘汰賽制，比賽於2日在台南開打。

A組台東縣隊首戰以8比1擊敗嘉義縣隊，今天與台北市隊交手、攻勢往來，台東縣隊1局下靠著接連安打、暴投、盜壘、失誤先馳得點，2人出局後胡圻碩安打送回第2分，杜凱恩二壘打添分，再靠著盜壘、失誤跑回第4分。

台東縣隊開賽就取得4分領先，但台北市隊2局上追回1分、3局上攻下3分扳平比數，6局上靠著張澤鈞適時安打、一棒2分超前比數。

台東縣隊6局下追分，杜凱恩二壘打開啟攻勢，2人出局後林捷睿內野安打先送回1分，賴品叡敲出三壘方向滾地球造成對手失誤、台東縣跑回追平分，陳德丞把握機會當英雄，二壘打幫助球隊送回致勝分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台東縣隊賴品叡今天投打有表現，擔任開路先鋒第一棒，單場3打數敲出2支安打，後援登板投4局，被敲出5支安打，投出1次三振、失掉2分，7局上穩守不失分，幫助球隊守住勝利，也奪下勝投。

台東縣隊晉級A組勝部冠軍戰，下一戰將於7日與南投縣交手，勝隊晉級4強；B組勝部台中市隊今天以2比1擊敗新竹市隊，B勝部冠軍戰將與高雄市隊交手，爭取4強門票。（編輯：陳政偉）1130504