首屆ePremier12電競棒球12強 11月舉行台北小組賽

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（中央社記者陳容琛台北15日電）世界棒壘球總會今年首次舉辦ePremier12電競棒球12強，11月將在新北電競基地進行台北小組賽，並選出2名選手參加ePremier12的超級循環賽、決賽。

近年世界棒壘球總會（WBSC）與日本遊戲開發商科樂美（Konami Digital Entertainment）合作，推出實況野球WBSC eBASEBALL™:POWER PROS，並積極推動成為電競棒球項目，繼3月的WBSC eBASEBALL Series世界總決賽後，今年更首次舉辦ePremier12電競棒球12強。

近日公布台北資格賽的參賽流程，主辦單位台灣世界少棒聯盟（TLLB）接受中央社採訪時解釋，先在6月8日至9日在台中洲際棒球場舉行「中信兄弟POWER PROS Festival」，選出1名選手，接著在7月15至21日的線上「eBaseball™盃」，透過積分決定5名選手，總共6名選手參加最終資格賽。

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而最終資格賽則於9月21日至22日在新北電競基地進行，取得資格的6名選手將分為兩組，採取循環賽制，小組賽的前2名即可晉級準決賽，最後選出2名選手進軍首輪B組的台北小組賽，面對其餘4名來自世界各國的高手。

11月2日至3日同樣在新北電競基地的台北小組賽，榮膺前2名選手將在11月下旬獲得前往日本東京科樂美創意中心機會，參加ePremier12電競棒球12強的超級循環賽（Super Round），進而爭取決賽機會。（編輯：陳政偉）1130515