馬傑森衝本壘撞到「一堵牆」 判決疑慮古久保等答案

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（中央社記者謝靜雯桃園14日電）樂天桃猿隊今天與台鋼雄鷹隊交手6局下有本壘衝撞，桃猿隊馬傑森跑回本壘撞上雄鷹隊捕手張肇元，直言像一堵牆，桃猿隊總教練古久保健二對於判決有疑慮，直言期待聯盟明天給的答案。

中華職棒樂天桃猿隊今天與台雄鷹隊交手，6局下梁家榮敲出右外野方向安打，壘上跑者馬傑森跑回本壘時，與接球的雄鷹隊捕手張肇元碰撞倒地，過了一陣子才起身，但繼續留在場上。馬傑森後來上場打擊時觀眾給他掌聲，但張肇元上場打擊卻被猿隊球迷噓。

馬傑森賽後受訪表示，撞到當下挺痛的，張肇元被撞到後好像都沒有移動，「有撞到牆的感覺，果然是捕手的體格。」

馬傑森表示，其實要閃的話就是往旁邊去，但當下已經準備要滑壘了，瞬間太快了沒辦法反應，也是打球生涯第一次遇到這種狀況，撞到當下很像之前被球打中臉的感覺，但現在沒有什麼身體部位不舒服。

馬傑森表示，有聽到張肇元上場打擊被球迷噓，他也提到比賽過程沒辦法避免，希望球迷不要這樣，可以平常心看球。

6局下馬傑森被判出局，桃猿隊提出重播輔助判決仍維持原判，總教練古久保健二表示，這個規定的初衷應該就是要避免本壘衝撞，可以理解球傳歪了傳到跑壘路徑上，但張肇元很早就在進壘位置上等了，有妨礙的感覺，也提到裁判說賽後會再討論，「期待明天他們討論完的答案。」（編輯：張雅淨）1130514