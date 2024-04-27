林立還會頭暈影響平衡 逐步增加訓練量急不得

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（中央社記者謝靜雯桃園27日電）樂天桃猿野手林立因守備被球打中頭部、還有頭暈的症狀，林立目前逐步增加訓練量，但也直言腦震盪沒有加速復原的方式，平衡受影響日常生活也有感，只能靠休息恢復。

林立在9日比賽守備被不規則彈跳打到頭、10日被下放二軍，直到現在都還有點頭暈的症狀，林立去年也遇過一次類似狀況造成腦震盪，他表示腦震盪處理起來比較麻煩，不規則彈跳大家都會遇到，只是剛好自己被打到頭。

林立也提到，腦震盪影響最大的是平衡，球場上最明顯是高飛球盯著球跑動時，球場外日常生活也會受到影響，如果走路重心偏一邊可能就會感覺到頭暈。

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桃猿隊今天在主場樂天桃園棒球場迎戰台鋼雄鷹隊，林立賽前也有在場上跟著稍微活動，他表示，目前逐步增加訓練的量，從做操開始，到稍微接球，打擊還只能打比較靜態的T座打擊。

林立提到，腦震盪沒有加速的復原方法，只能多休息、讓腦部恢復，去年遇到也差不多休了1個多月，逐步增加活動量，如果有不舒服就必須要停下來，找到降低症狀出現的方式，「第2次遇到這種狀況，要更小心一點。」（編輯：李亨山）1130427