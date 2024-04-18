寶林茶室食物中毒2死 北市警局長：有重大發現應該會破案

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（中央社記者劉建邦台北18日電）寶林茶室食物中毒案，衛福部檢驗與細菌培養已告一段落，後續交由司法偵辦。台北市警察局長張榮興今天在議會答詢，有具體結果及重大發現且不排除相關嫌疑人，資料已交檢方。

台北市議會警政衛生委員會上午召開工作會報，由台北市警察局進行工作報告。國民黨籍議員秦慧珠質詢寶林茶室食物中毒案後續，警察局局長張榮興答說，應該會破案，也就是近期內會有具體結果。

國民黨市議員汪志冰、李傅中武追問所以是有犯罪行為，張榮興表示，是指此案有重大發現，可能會召開記者會對外說明，並再次重申且有具體結果，後續交由檢方偵辦。

張榮興會後接受聯訪指出，針對寶林茶室食物中毒案，已把所有偵查報告提供給檢方，檢方後續將啟動更進一步偵查作為；至於偵辦相關方向，他僅表示不排除有相關嫌疑人。

台北市信義區寶林茶室食物中毒案發生至今逾2週，衛生福利部統計，累計通報34例，其中2例死亡、4人在加護病房、3人在一般病房、25人返家休養。

針對寶林茶室食物中毒案，衛福部次長王必勝14日說，檢驗與細菌培養工作已告一段落，廚師相關2處所環境採檢都未培養出唐菖蒲伯克氏菌，後續交由司法檢調偵辦。

台北地檢署偵辦寶林茶室食物中毒案，3月底陸續傳喚寶林茶室黎姓負責人、王姓店長、周姓廚師、胡姓廚師說明，檢察官訊後黎、王、胡被請回。（編輯：李錫璋）1130418