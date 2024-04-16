寶林茶室案28輕症皆出院返家 4重症中1人已換肝

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（中央社記者曾以寧台北16日電）關於寶林茶室食物中毒案，衛福部疾管署今天表示，4名重症患者中有1人已換肝完畢，另3人狀況穩定，其餘28名輕症患者皆已出院返家休養。

台北市信義區寶林茶室食物中毒案造成2死震驚各界，根據衛生福利部12日統計，累計通報34例，其中2例死亡、4人在加護病房、3人在一般病房、25人返家休養。

疾管署發言人曾淑慧今天在疫報記者會說明，累計至目前，輕症28名患者都已回家休養；還在加護病房的4名個案則都狀況穩定，有1例已在昨天執行肝移植手術，另外3人都在接受治療中，由醫護團隊提供最好照顧。

此案源於，1名39歲男子於3月23日因上吐下瀉、虛弱無力，被送至新北聯醫三重院區，初步治療後，病人當天傍晚可下床活動，在醫師評估下決定出院。不料出院後病況惡化，被轉送至台北市馬偕醫院急救，儘管進行急救，仍因病情變化快，而在3月24日離世。

新北市衛生局3月24日通報台北市衛生局，北市隨後陸續接獲台北醫學大學附設醫院、新光醫院及三軍總醫院等醫院通報，有民眾分別前往信義區寶林茶室用餐後，發生噁心、嘔吐及腹瀉等症狀。其中66歲男子經多日救治，仍於3月27日不治，全案累計2死。

食藥署3月27日定調此案為重大食物中毒事件，衛福部當晚召集毒物專家、收治相關患者醫院的醫師代表、感染科權威醫師張上淳，以及疾管署、食藥署、法務部法醫研究所代表、環境部化學署等單位，首次召開專家會議，初步鎖定為 邦克列酸 邦克列酸小百科 邦克列酸舊稱米酵菌酸，是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli pathovar .cocovenenans B.cocovenenans）產生，這種菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子和玉米。在攝氏溫度22至33度和中性pH值的環境中，會迅速增殖，產生大量的米酵菌酸。 案例：印尼1895年首次發現邦克列酸毒素，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件。過去非洲莫三比克、中國皆有案例。2024年3月北市寶林茶室食物中毒案件，死者血液中檢出邦克列酸，為台灣首例。

症狀：會影響肝臟、腎臟和腦部，引起包括精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，患者可能併發血便、血尿、低血壓、心律不整、體溫過高、黃疸、四肢僵硬、呼吸困難、休克。嚴重時可能在症狀出現後20小時內死亡。國外群聚事件致死率介於30%至100%。

治療：邦克列酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。

預防：邦克列酸不會因洗滌或烹飪而被破壞，請勿食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。 看更多 關閉 （原名米酵菌酸）造成。

衛福部統計，全案累計通報34人，其中33人（含2死者）曾在3月19日到24日間到店食用河粉或炒粿條，皆驗出邦克列酸陽性，僅1名在3月18日食用炒麵的患者未驗出邦克列酸；環境採檢部分，則從廚師手部檢體、糞便檢體中驗出邦克列酸，但各處採檢結果皆未培養出唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型。（編輯：張雅淨）1130416