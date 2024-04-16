台中和牛燒肉餐廳EMPEROR使用逾期食材 市府至少開罰144萬

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（中央社記者郝雪卿台中16日電）台中市西屯區1家頂級和牛燒肉餐廳遭檢舉使用逾期食材，台中市衛生局長曾梓展今天表示，除處以停業處分外，針對使用逾期食材部分先開罰144萬元，後續還會再開罰；而吹哨者至少可以發放實收罰鍰50%的檢舉獎金。

台中市西屯區號稱由日本師傅開設的頂級和牛燒肉餐廳EMPEROR，遭爆料使用過期食材，市府衛生局食安處共查獲牛肉、豆瓣醬、味噌、冷麵等逾期食品，業者聲明「過期食品是給員工教育訓練使用」。

曾梓展上午在台中市議會接受媒體聯訪表示，針對這家業者處以停業處分，由於業者無法提供確切進貨、銷售及庫存資料，已違反食安法規定，市府發文限期明天之內要提供完整的資料，如果不能提供完整資料，將開罰3萬到300萬元。

至於逾期食品部分，曾梓展說，逾期食品每項罰則是6萬，認定業者是故意行為，每項再加倍為12萬元，但牛肉有3種批號，所以品項從昨天的8個品項增加為12個品項，逾期食材部分直接開罰144萬元，今天裁決書就會送出。

曾梓展指出，在銷售部分，市府還會稽查是否有賣給下游或民眾有無吃下肚，這部分還會再另外開罰，每個品項是24萬元，甚至是48萬元，後續責任要再釐清。民眾如有消費爭議，市府接受民眾報案協助消費者求償。

有關吹哨者獎金部分，曾梓展表示，發放吹哨者實收罰鍰的50%做為檢舉獎金，依目前144萬罰鍰計算，吹哨者至少可拿到72萬元檢舉獎金，如果認定為重大食安案，會再發放吹哨者獎金。業者必須提供完備資料，評估符合相關規定才會同意再開業。（編輯：黃世雅）1130416