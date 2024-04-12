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新北清查藏壽司12家分店 7間衛生有缺失限期改正

2024/4/12 19:50（4/12 21:19 更新）
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藏壽司傳疑似食物中毒案，新北市衛生局11日隨即派員到藏壽司新店威秀裕隆店進行抽驗。（新北市衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年4月11日
藏壽司傳疑似食物中毒案，新北市衛生局11日隨即派員到藏壽司新店威秀裕隆店進行抽驗。（新北市衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年4月11日
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（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北市衛生局今天傍晚表示，全面稽查市內藏壽司12家分店，除淡水站前店及新莊宏匯店持續暫停營業，清查結果僅3家分店合格，有7家不合格，多為現場衛生不合格，限期改正。

衛生局發布新聞指出，藏壽司累計已有新莊宏匯店（3起）、淡水站前店（2起）、新店威秀裕隆店（1起）等3家分店遭通報疑食物中毒；其中，新莊宏匯店、淡水站前店因分別連續被2次通報疑食物中毒，遭勒令暫停營業。截至今天下午3時，沒有新增疑似通報案件。

衛生局表示，已完成稽查轄內全部12家藏壽司分店，其中，淡水站前店及新莊宏匯店已遭勒令暫停營業；淡水站前店現場複查雖合格，但改善報告書尚未審核通過，目前這2家分店都仍停業中。

衛生局指出，轄內藏壽司其餘10家分店依「食品良好衛生規範準則」查核，結果僅3家分店稽查合格；其餘7家分店不合格，分別市新店威秀裕隆店、中和橋和店、板橋中山遠百店、三峽學成店、三重集賢路店、三重捷運路店、新莊思源路店。

不合格項目，衛生局表示，包括現場設備與機具不潔、冷凍庫未定期除霜等衛生缺失，已令業者限期改正。若屆期仍未改善完成，可依違反食品安全衛生管理法，處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。（編輯：戴光育）1130412

#新北市衛生局
#藏壽司
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