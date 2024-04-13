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新莊宏匯、淡水店遭暫停營業 藏壽司：配合稽查

2024/4/13 12:32（4/13 13:11 更新）
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新北市衛生局2日派員稽查藏壽司淡水站前店（圖）疑食物中毒案。（新北市衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年4月10日
新北市衛生局2日派員稽查藏壽司淡水站前店（圖）疑食物中毒案。（新北市衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年4月10日
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（中央社記者賴言曦台北13日電）藏壽司淡水站前店及新莊宏匯店10天內共通報4起疑似食物中毒案，兩間分店暫停營業。藏壽司聲明，將積極配合政府單位稽查，並針對衛生局指出的缺失儘速改善。

藏壽司昨天晚間在臉書（Facebook）粉絲專頁發布公開聲明指出，對於政府單位為捍衛民眾食安、確保民眾健康所執行的食品安全管理相關措施，藏壽司完全支持，並全力配合相關稽查作業，這次因接獲「疑似食品中毒」通報，因此要求上述2家店舖暫停營業，為預防性的食品安全管理措施。

藏壽司指出，為加強衛生管理，原設置自動手部消毒機，由顧客自行消毒，現已改為由員工為顧客手部消毒，以降低來自外部的風險。

藏壽司指出，對於食品安全控管與衛生管理皆有嚴謹規範，除了以高規格把關食品安全外，也會依據食材風險高低，設定食材檢驗頻率，由公司自檢或委託第三方公正機構檢驗。

藏壽司表示，員工須徹底執行洗手消毒程序、指甲間隙刷洗、酒精消毒等，共計13個步驟，對於客席、廚房、廁所等27處，以及內場商品製作相關器具等40個項目均定時清消或確認。

藏壽司表示，將持續積極配合政府單位全面稽查，針對衛生局指出的缺失，儘速予以改善，也期望透過此一機會，使藏壽司品質衛生管理水準更加提升，今後也會持續落實品質、衛生管理規範，努力提供消費者安心舒適的用餐空間。（編輯：郭無患、黃瑞弘）1130413

#衛生局
#藏壽司
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