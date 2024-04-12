藏壽司稱淡水站前店已改善 新北尚未核准復業

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（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北市衛生局今天表示，藏壽司淡水站前店遭勒令暫停營業，業者已提出改善報告書，但仍在審核並要求修正內容，尚未核准復業。藏壽司在新北的分店今天將全面稽查完畢。

新北衛生局11日晚間表示，藏壽司新店威秀裕隆店爆疑似食物中毒，2人9日餐後腹痛、腹瀉，衛生局前往抽驗鮪魚山藥泥軍艦及秋刀魚握壽司。

衛生局說，累計已有藏壽司3家分店遭通報疑食物中毒；其中，新莊宏匯店、淡水站前店，因分別連續被2次通報疑食物中毒，遭勒令暫停營業。

藏壽司11日透過官網聲明，表示歉意。聲明說，已改善衛生局稽查缺失，淡水站前店食材檢驗合格，衛生局11日前往複查環境也都合格，將等衛生局指示後復業。

對此，食品藥物管理科長楊舒秦下午接受中央社記者電訪表示，藏壽司淡水站前店雖已提出衛生改善計畫書，但目前仍在審核並要求修正計畫，尚未核准復業。

她說，藏壽司在新北有12家分店，除被通報疑似食物中毒3家，及依「食品良好衛生規範準則」稽查的5家分店，其餘4家分店將於今天全部查核完畢。

市長侯友宜今天接受聯訪時被問到藏壽司食安議題時表示，已全力嚴格查察藏壽司各分店，盼能找出每家分店到底有沒有問題。尤其，中央也同時啟動對全台55家藏壽司分店查察。（編輯：方沛清）1130412