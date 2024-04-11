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藏壽司新店威秀裕隆店爆腹瀉腹痛 已3家分店疑食物中毒

2024/4/11 21:07（4/11 22:14 更新）
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新北市衛生局食品藥物管理科長楊舒秦受訪表示，11日接獲台北萬芳醫院通報，有2名民眾9日到藏壽司新店威秀裕隆店用餐後出現腹痛、腹瀉症狀，衛生局也隨即派員到店稽查、抽驗。（新北市衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年4月11日
新北市衛生局食品藥物管理科長楊舒秦受訪表示，11日接獲台北萬芳醫院通報，有2名民眾9日到藏壽司新店威秀裕隆店用餐後出現腹痛、腹瀉症狀，衛生局也隨即派員到店稽查、抽驗。（新北市衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年4月11日
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（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北衛生局今晚表示，藏壽司新店威秀裕隆店再爆疑似食物中毒，2人9日用餐後腹痛、腹瀉，11日抽驗「鮪魚山藥泥軍艦」及「秋刀魚握壽司」。累計3家分店遭通報疑食物中毒。

衛生局食品藥物管理科長楊舒秦今晚接受中央社記者電訪表示，11日接獲台北市萬芳醫院通報，有民眾2人於9日前往藏壽司新店威秀裕隆店用餐，後來出現腹痛、腹瀉；病患就醫後，症狀緩解就返家休養。

衛生局說，前往稽查新店區的分店，依民眾提供所吃過食物，抽驗「鮪魚山藥泥軍艦」及「秋刀魚握壽司」；若衛生標準與規定不符，經限期改善，複抽仍不符規定，可處新台幣3萬元以上，300萬元以下罰鍰。

衛生局表示，稽查也發現層架及油炸機不潔，冷凍庫結霜，已命業者限期改正，若未改善將依違反食品安全衛生管理法處罰。

楊舒秦說，目前已有新莊宏匯店、淡水站前店，因分別連續被2次通報疑似食物中毒，勒令暫停營業，直至改善為止。加上今天通報的新店威秀裕隆店，已有3家分店遭通報疑食物中毒案。

她說，截至今天晚間6時時，新莊宏匯店新增有4人於9日前往用餐，出現嘔吐及腹瀉等症狀。其中的3人前往衛福部雙和醫院就醫後，返家休養。醫院通報疑似食物中毒。

衛生局說，藏壽司在新北有12家分店，除3家分店被通報疑食物中毒，今天並依據「食品良好衛生規範準則」，查核稽查旗下新北其餘9家分店。

衛生局表示，結果2家分店稽查合格，3家分店（中和橋和店、板橋中山遠百店及三峽學成店）有設備與機具不潔、冷凍庫未定期除霜等衛生缺失，已命業者限期改正。其餘4家分店將持續查核。（編輯：方沛清）1130411

藏壽司再傳疑似食物中毒案，新北市衛生局指出，藏壽司新店威秀裕隆店有2人9日用餐後出現腹痛、腹瀉症狀，接獲通報後11日隨即派員到店抽驗民眾所食用相同品項食物。（新北市衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年4月11日
藏壽司再傳疑似食物中毒案，新北市衛生局指出，藏壽司新店威秀裕隆店有2人9日用餐後出現腹痛、腹瀉症狀，接獲通報後11日隨即派員到店抽驗民眾所食用相同品項食物。（新北市衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年4月11日
#食物中毒
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