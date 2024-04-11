初瓦、嚮辣疑食物中毒案 北市：累計115人就醫

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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北11日電）王品集團旗下初瓦及嚮辣西門分店發生疑似食物中毒案，台北市衛生局統計，至今已有115人用餐後身體不適送醫，另累計23人至食安特別門診就診。

衛生局透過新聞稿表示，截至上午10時止，至2家餐廳用餐後就醫者累計115人，較昨天公布數字新增12人；至聯合醫院仁愛院區或中興院區所設「食安特別門診」就診者則有23人。

此外，台北市長蔣萬安今天赴議會針對寶林茶室等食物中毒案進行專案報告，在接受國民黨議員柳采葳質詢時表示，中央3月26日稽查當下一度不願將所有食材帶回送驗，且衛生局隔天勒令寶林茶室全數停業後，也接到中央關切電話。

蔣萬安答詢，衛生局長陳彥元有回報中央第一時間不願意，但經過積極溝通及徵詢食藥署才願意查扣食材。

陳彥元則補充，每次若有大幅度關店都會討論，是為避免波及無辜，當時認為是因食材有同樣交換的可能性，市府還是堅持先關店，中央則回應尊重決定。

柳采葳接著詢問是否認為中央在護航寶林茶室及民進黨黨公職在釋放假訊息，但因質詢時間已到，錄音中斷。蔣萬安則回應「是」。

不過，民進黨議員林亮君質詢時，陳彥元表示，每次調查疑似食物中毒案，中央、地方都會針對要查扣哪些食材，討論執法程度及適切性。

蔣萬安則說，中央在3月27日曾來電詢問是否勒令寶林茶室全面停業，並與衛生局討論停業標準。陳彥元強調，中央並沒有要求不停業。

民進黨議員許淑華詢問，中央與地方對話過程是否有所誤解。蔣萬安回應，中央的確曾打電話來關切寶林茶室案，至於是否涉及護航「大家自有公評」。（編輯：方沛清）1130411