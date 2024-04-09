北投公館店疑食物中毒 八方雲集：案件釐清中 仍正常營運

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（中央社記者江明晏台北9日電）八方雲集北投公館店傳出疑似食物中毒案，台北市衛生局接獲通報後立即前往稽查。八方雲集回應，希望能盡快釐清真正原因，由於衛生局完成稽查後表示，此為疑似案件，該店仍可正常營運。

媒體報導，台北市衛生局接獲通報，有民眾到北投區公館路的八方雲集購買玉米濃湯和鍋貼後，食用後出現嘔吐和腹瀉，就醫後通報疑似食物中毒。台北市衛生局接獲通報後立即前往稽查，發現冷凍庫的風扇、層架不清潔，已開立限期改善，並採集檢驗3件餐廳環境檢體。

八方雲集說明指出，北投公館店8日下午接獲衛生局查核，僅說明為疑似食物中毒，並未針對個案身體不適原因及當日用餐情形進行詢問及討論，第一時間八方雲集也協助衛生當局釐清餐點製作過程及相關的採檢作業，目前尚未得到確切結果，希望能盡快釐清真正原因。

八方雲集指出，遵循衛生局提出的硬體改善事項，該門店已立即改善，衛生局完成稽查後表示，此為疑似案件，該店仍可正常營運。

八方雲集強調，此案件尚未釐清為家庭共餐或獨立個別案件，懇請衛生當局協助釐清身體不適原因是否為食物或其他因素所引起。（編輯：郭無患）1130409