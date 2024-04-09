更多編輯台推薦新聞：
全國性公投電子連署系統4/10上線 有自然人憑證即可連署
政治

全國性公投電子連署系統4/10上線 有自然人憑證即可連署

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景
國際

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景

網傳腸粉河粉等食材易產生邦克列酸 學者：不常見免恐慌
生活

網傳腸粉河粉等食材易產生邦克列酸 學者：不常見免恐慌

花蓮地震全台42建物列紅單 耐震補強補助資訊報你知
生活

花蓮地震全台42建物列紅單 耐震補強補助資訊報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

北投公館店疑食物中毒 八方雲集：案件釐清中 仍正常營運

2024/4/9 08:25（4/9 08:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
八方雲集北投公館店。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
八方雲集北投公館店。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北9日電）八方雲集北投公館店傳出疑似食物中毒案，台北市衛生局接獲通報後立即前往稽查。八方雲集回應，希望能盡快釐清真正原因，由於衛生局完成稽查後表示，此為疑似案件，該店仍可正常營運。

媒體報導，台北市衛生局接獲通報，有民眾到北投區公館路的八方雲集購買玉米濃湯和鍋貼後，食用後出現嘔吐和腹瀉，就醫後通報疑似食物中毒。台北市衛生局接獲通報後立即前往稽查，發現冷凍庫的風扇、層架不清潔，已開立限期改善，並採集檢驗3件餐廳環境檢體。

八方雲集說明指出，北投公館店8日下午接獲衛生局查核，僅說明為疑似食物中毒，並未針對個案身體不適原因及當日用餐情形進行詢問及討論，第一時間八方雲集也協助衛生當局釐清餐點製作過程及相關的採檢作業，目前尚未得到確切結果，希望能盡快釐清真正原因。

八方雲集指出，遵循衛生局提出的硬體改善事項，該門店已立即改善，衛生局完成稽查後表示，此為疑似案件，該店仍可正常營運。

八方雲集強調，此案件尚未釐清為家庭共餐或獨立個別案件，懇請衛生當局協助釐清身體不適原因是否為食物或其他因素所引起。（編輯：郭無患）1130409

延伸閱讀
初瓦、嚮辣疑食物中毒案 北市衛生局：56人就醫北市議會達共識 蔣萬安將就食安等4議題專案報告食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道寶林茶室案增1例沒吃粿條仍不適 邦克列酸累計30人陽性廚師手部菜刀等4檢體 未培養出唐菖蒲伯克氏菌王必勝：寶林案集中特定餐廳時間無外擴 粿條為最可能遭污染食材邦克列酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.61