寶林茶室案增1例沒吃粿條仍不適 邦克列酸累計30人陽性

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（中央社記者沈佩瑤台北5日電）衛生福利部今天公布，寶林茶室案新增1例，且未食用粿條仍不適。疾病管制署發言人曾淑慧說，通報條件再修正為3月17日至26日，曾到寶林A13店用餐且在28日前發病者。

衛福部傍晚公布，統計至下午5時30分，台北市信義區寶林茶室食物中毒案累計通報共34例，其中2例死亡、4人在加護病房、3人在一般病房、25人返家休養。

與昨天通報情況相較，新增1例30多歲女性，3月18日食用炒麵，20日發病，出現腹瀉、噁心、全身倦怠等症狀，就醫後目前返家休養中。

不過，原本通報條件為3月19日到26日期間，曾去台北市寶林茶室信義A13店用餐，且在3月28日前發病者，曾淑慧接受媒體電訪說明納入這名個案原因。

曾淑慧表示，由於台北市衛生局疫調發現，寶林A13店在3月17日開始使用新1批食材，並在3月26日遭勒令停業，這名個案可能相關，經討論後，決定自即日起，將通報條件再修正為3月17日至26日，曾至寶林A13店用餐，且於3月28日前出現腹瀉等疑似食品中毒症狀者。

此外，現在已33人採檢邦克列酸（原稱米酵菌酸），累計30人檢驗陽性，仍有3人檢驗中。

為協助釐清毒素源頭來自何方，中央及地方兵分多路至寶林茶室、供應商大粄城食品有限公司採檢，因寶林廚師手部驗出邦克列酸，衛福部另外赴廚師家進行環境採檢，帶回14件檢體。

衛福部次長王必勝指出，廚師家中檢體仍在檢驗中，結果尚未出爐，至於11件大粄城食品有限公司檢體，包括儲料桶、漿桶、輸送帶前方、輸送帶中間、輸送帶後方、冷輸送帶前方、滾油區、切刀等，邦克列酸、唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型皆為陰性，目前大粄城共採檢36件，都未檢出。（編輯：管中維）1130405

（疾管署提供）

（疾管署提供）