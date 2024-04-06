寶林茶室廚師糞便檢出邦克列酸 王必勝推測料理過程中接觸

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北6日電）衛福部次長王必勝今天說，寶林茶室案，檢方已赴廚師另2個住處環境採檢共27件；廚師除手，糞便中也檢出邦克列酸，昨天請他到醫院進行血液跟尿液採檢，結果都是陰性。

王必勝說，寶林廚師除了手，糞便中也檢出邦克列酸，昨天請他到醫院進行血液跟尿液採檢，結果都是陰性，推測沒有直接吃到問題食物，而是料理過程中接觸，甚至吃到非常微量，但已經代謝掉，同步檢查顯示身體狀況正常穩定。

王必勝提到，根據檢方提供資料，衛福部4月4日再度前往這名廚師另2個住處進行環境採檢，其中1處是寶林饒河店廚師家，因這2人交情友好，所以不放過任何一點機會，各採檢12件、15件環境檢體。

衛生福利部傍晚公布，統計至下午5時30分，台北市信義區寶林茶室食物中毒案累計通報共34例，其中2例死亡、4人在加護病房、3人在一般病房、25人返家休養。

與昨天通報情況相較，沒有新增通報個案，但昨天新增1例30多歲女性，是在3月18日食用炒麵後發病。王必勝今天接受媒體電訪說明，經採檢這名患者邦克列酸（原稱 米酵菌酸 米酵菌酸小百科 米酵菌酸是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli pathovar .cocovenenans B.cocovenenans）產生，這種菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子和玉米。在攝氏溫度22至33度和中性pH值的環境中，會迅速增殖，產生大量的米酵菌酸。 案例：印尼1895年首次發現米酵菌酸毒素，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件。過去非洲莫三比克、中國皆有案例。2024年3月北市寶林茶室食物中毒案件，死者血液中檢出米酵菌酸，為台灣首例。

症狀：會影響肝臟、腎臟和腦部，引起包括精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，患者可能併發血便、血尿、低血壓、心律不整、體溫過高、黃疸、四肢僵硬、呼吸困難、休克。嚴重時可能在症狀出現後20小時內死亡。國外群聚事件致死率介於30%至100%。

治療：米酵菌酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。

預防：米酵菌酸不會因洗滌或烹飪而被破壞，請勿食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。 看更多 關閉 ）呈現陰性。

疾管署統計，包括前述採檢陰性個案在內，共33人採檢邦克列酸，累計32人陽性。

王必勝分析檢驗結果指出，可見現在整個案情仍集中在3月19日到24日間，曾於寶林A13店食用粿條或河粉者，採檢幾乎都是陽性，顯見粿條在這件事情上的重要性。

因寶林廚師手部驗出邦克列酸，衛福部3月30日赴廚師家進行環境採檢，帶回14件檢體，檢驗結果均為陰性，沒有培養出細菌。（編輯：李亨山）1130406

（疾管署提供）

（疾管署提供）