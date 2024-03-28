寶林茶室17至25日共91筆消費 百貨業者研議是否退款

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（中央社記者劉建邦台北28日電）台北市寶林茶室食物中毒案，北市府今天通知寶林餐飲黎姓執行長等人出席調查會議，法務局說，17日至25日在寶林茶室消費共91筆，將由衛生局公布細項，寶林代表提及願付慰問金。

台北市信義區寶林茶室近日發生多名民眾食用餐點後，因身體不適而就醫、住院，造成2人死亡。台北市法務局今天下午召開調查會議，通知寶林餐飲公司黎姓執行長、陳姓代表人及百貨和美食街業者等人到場。

寶林餐飲公司黎姓執行長和委任律師約下午5時抵達北市府，黎姓執行長進入會議室時被大批媒體堵訪未發言。會議近下午6時結束，2人離開時被堵訪仍未發言；至於寶林公司陳姓代表人獨自離去，對於是否針對此事道歉同樣未發言。

台北市法務局長連堂凱會後接受聯訪時說，今天調查會議主要是確保消費者保護和權益，及告知百貨業者提供相關消費紀錄，業者提供3月17日至25日在信義區寶林茶室消費明細紀錄，共91筆，此外，百貨公司和美食街業者提及這2天將公告消費者是否可退款資訊。

他表示，91筆在寶林茶室消費紀錄等內容會立刻交衛生局公告在網站專區，呼籲這段時間有消費的民眾可上網查詢。

他說，寶林公司代表在會議提到會付慰問金，但具體內容和詳細金額，要由業者對外說明，因市府開調查會議是針對消費者保護和權益，無法強制要求寶林公司執行。

至於責任險過期近半年，連堂凱指出，寶林公司代表提到是因當時投資失敗，公司動盪才漏繳保費，且目前經濟狀況為負債，消保官要求提出資產負債表，將持續掌握相關內容。

針對為何發生食物中毒案，連堂凱說，寶林公司代表提及不清楚為何會發生，還是要由檢方調查，目前最終責任未釐清，無法確定賠償責任，調查會議是要確認消費紀錄及相關保險等資料。

媒體詢問是否可針對寶林公司假扣押，連堂凱表示，假扣押前提是寶林公司有資產可做賠償基礎，因寶林提到目前為負債，最好狀況是由保險公司理賠，才能保障消費者，已要求業者在4月3日前提供承保及資產負債表等資料。

他說，針對此案，北市府已成立專案小組，並配合檢方調查且有聯繫管道，衛生局也跟中央單位有聯繫，中央和地方會通力合作。（編輯：張銘坤）1130328