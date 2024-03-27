更多編輯台推薦新聞：
「朦朧潮濕的一天」將首登澎湖 奈良美智相伴駐村
文化

「朦朧潮濕的一天」將首登澎湖 奈良美智相伴駐村

巴黎市府保障居住正義 設平台助房客討回超額租金
國際

巴黎市府保障居住正義 設平台助房客討回超額租金

台智光案簽約始末一次看懂 傳輸費率爭議歷任市長說法是什麼
政治

台智光案簽約始末一次看懂 傳輸費率爭議歷任市長說法是什麼

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬
生活

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
寶林茶室案
新聞專題
寶林茶室案4/23
首頁 / 生活

寶林茶室疑食品中毒案 北市府：通知創辦人28日說明

2024/3/27 17:33（3/27 18:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
北市寶林茶室疑食品中毒案，累計多人就醫、2人死亡。中央社記者吳家昇攝 113年3月27日
北市寶林茶室疑食品中毒案，累計多人就醫、2人死亡。中央社記者吳家昇攝 113年3月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北27日電）台北市信義區寶林茶室疑食品中毒案釀2死，台北市法務局今天指出，已會同衛生局等單位啟動行政調查，並連繫寶林餐飲公司到市府說明，且通知創辦人28日到市府說明。

台北市信義區的寶林茶室發生疑似食品中毒事件，台北市衛生局統計，今天上午再接獲醫院通報1人用餐後出現不適症狀，累計多人就醫，其中2人不治身亡。

台北市法務局長連堂凱透過群組表示，已指派專案消保官，會同北市府衛生局等相關單位啟動行政調查，聯繫寶林餐飲公司派人到市府說明，及向承保國泰產險公司調閱相關產品責任險及公共意外險保單釐清承保範圍，要求業者提出賠償方案，妥善處理。

他指出，另已透過北市府社會局關懷機制提供受害消費民眾及家屬法律諮詢資訊，若受害人及家屬需消費爭議申訴協調，法務局將主動協助，可透過市民熱線1999轉法務局。（編輯：張銘坤）1130327

#台北市衛生局
#連堂凱
#寶林茶室
延伸閱讀
寶林茶室案第2死 新光醫：66歲男急性酸中毒、猛爆性肝腎衰竭北市：寶林茶室疑食品中毒 8人就醫其中2人死亡寶林茶室疑食品中毒2死 新北檢提前解剖釐清死因寶林茶室疑食物中毒66歲男不治 家屬：沒想到吃頓飯人就沒了寶林茶室案8就醫2死 食藥署定調重大食物中毒事件寶林茶室疑食物中毒案 何美鄉：仙人掌桿菌、肉毒桿菌等3類可能釀禍寶林茶室疑食物中毒案 蔡清祥：若涉刑事一定追訴北市寶林茶室疑食物中毒1死3人ICU救治 粿條等食材查驗估2週有結果
寶林茶室案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
北市寶林茶室疑食物中毒 檢警相驗2死者
172.30.142.240