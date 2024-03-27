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北市寶林茶室疑食物中毒 檢警相驗2死者

2024/3/27 16:39（3/27 22:44 更新）
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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北27日電）北市信義區寶林茶室發生疑似食物中毒案，造成新北市民2死、1人送加護病房；為釐清死因，檢警今天前往新光醫院對楊姓死者進行相驗；檢警預計明天再一次相驗呂姓死者。

寶林茶室發生疑似食物中毒持續造成死傷，新北市政府衛生局今天發布新聞表示，共接獲通報有4名新北市民於3月19日至22日曾至該店用餐。

依據衛生局統計，4名病患中，3名食用炒粿條、1名食用炒河粉。家住板橋50歲女子症狀改善已返家。另1例住在汐止的40歲男子，吃河粉不適，仍在加護病房治療，死亡的39歲呂姓男子及67歲楊姓男子都住三重。

曾收治首例死亡呂姓男子的新北聯醫表示，患者3月23日下午因上吐下瀉到三重院區急診，經治療後由家屬陪同步行離院，但出院後情況惡化，經送台北市馬偕醫院急救仍不治。目前遺體已移至板橋殯儀館。

檢警調查，第2名死者楊姓男子和呂姓死者雖同樣都家住三重，但2人沒有關係，楊男是19日到寶林茶室吃飯，到了21日凌晨因身體不適，經119緊急救護送北市新光醫院治療。楊男23日送進加護病房，今天因多重器官衰竭，搶救不治身亡。

警方於呂男死後報請檢方於25日相驗，但當時無法確定死因，因此，明天上午9時30分將前往板殯相驗；至於楊姓死者，警方報請檢方今天已前往新光醫院相驗，以釐清死因。

衛生局提醒，近期曾至寶林茶室用餐民眾，如出現噁心、嘔吐、腹脹、腹痛、腹瀉等疑似食物中毒症狀，請儘速就醫並告知飲食史，以利正確診斷與治療。（編輯：方沛清）1130327

#三重
#食物中毒
#新北市政府衛生局
寶林茶室案
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