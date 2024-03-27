寶林茶室疑食物中毒案 新北查粄條供應商令回收停售
2024/3/27 17:40（3/27 18:16 更新）
（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北市政府衛生局今天下午表示，協助調查寶林茶室疑食物中毒案的粿條（粄條）來源供應商，並抽驗粄條。在尚未釐清前，要求業者將粄條自主下架回收、暫停販售。
衛生局發布新聞表示，衛福部食藥署、疾管署及台北市衛生局，26日聯合調查可能導致寶林茶室疑似食物中毒的相關環節，其中，粿條（粄條）由新北市業者製造供應，通知新北協助釐清。
衛生局說，今天會同食藥署查核，已知粄條主要販售給3家中盤商，中盤商共販售至4家餐飲場所，另有少量供應給給10家販賣業。
衛生局說，業者表示，僅有寶林茶室反映粿條異常事件，其他業者未反映異常客訴。為求周妥，現場抽驗相關原料及粄條成品送檢驗。中央食藥署也併同檢驗相關檢體。
食品藥物管理科科長楊舒秦接受中央社記者電訪表示，將檢驗相關毒素、致病菌的仙人掌桿菌
、金黃色葡萄球菌等；依檢驗項目不同，檢驗結果約需7至14天出爐，後續依檢驗結果依法處辦。
仙人掌桿菌
仙人掌桿菌 （Bacillus cereus）因周身布滿短鞭毛，形如仙人掌而得名。在環境中分布廣泛，可由細菌本身或由細菌產生的毒素而導致食品中毒。
食品被仙人掌桿菌污染後，大多沒有腐敗變質的現象。除了米飯有時稍微發黏，口味不爽口之外，多數外觀都正常。尤其夏天食品於20℃以上的環境中放置時間過長，該菌會大量繁殖並產生毒素，加上食用前未經徹底加熱，可能導致中毒。
- 中毒症狀：
可分為嘔吐型及腹瀉型。嘔吐型潛伏期短（約0.5～6小時），食品多以米飯類和澱粉類製品相關，蒸煮或炒過的米飯放置室溫，放置時間過長為常見污染途徑，症狀有噁心及嘔吐等。
腹瀉型則潛伏期較長（約6～15小時），主要出現在香腸、肉汁等肉類產品，濃湯、醬汁、果醬、沙拉、布丁甜點及乳製品也常被污染，症狀有水漾腹瀉及腹痛，以腸炎表現為主。
- 治療方法：
適當的支持性治療，給予水分及電解質，約1～2天即可痊癒。
- 如何預防？
食品烹調後盡速食用，如無法馬上食用，應保溫在60℃以上。儲存短期間（2天內）者，可於5℃以下冷藏庫保存，若超過2天以上者務必冷凍保存。
資料來源：衛福部食藥署
看更多
關閉
衛生局說，本案因有患者反映食用的炒粿條有酸味，目前無法排除為餐飲業者現場食材保存不當，或交叉汙染，或其他因素所致；為確保民眾食品安全，已責令業者預防性暫停製作及販售粄條食品，並主動通知下游自主下架回收。（編輯：李錫璋）1130327
延伸閱讀寶林茶室疑食品中毒案 北市府：通知創辦人28日說明寶林茶室案第2死 新光醫：66歲男急性酸中毒、猛爆性肝腎衰竭北市：寶林茶室疑食品中毒 8人就醫其中2人死亡寶林茶室疑食品中毒2死 新北檢提前解剖釐清死因寶林茶室疑食物中毒66歲男不治 家屬：沒想到吃頓飯人就沒了寶林茶室案8就醫2死 食藥署定調重大食物中毒事件寶林茶室疑食物中毒案 何美鄉：仙人掌桿菌、肉毒桿菌等3類可能釀禍寶林茶室疑食物中毒案 蔡清祥：若涉刑事一定追訴北市寶林茶室疑食物中毒1死3人ICU救治 粿條等食材查驗估2週有結果
- 2024/03/27 18:10
- 2024/03/27 17:57
- 寶林茶室疑食物中毒案 新北查粄條供應商令回收停售2024/03/27 17:40
- 2024/03/27 17:33
- 2024/03/27 16:39
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
寶林茶室疑食品中毒案 北市府：通知創辦人28日說明