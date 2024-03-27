寶林茶室疑食物中毒案 衛福部專家研判米酵菌酸可能性高

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（中央社記者曾以寧台北27日電）北市信義區寶林茶室案已造成2死。衛福部次長王必勝今晚表示，經召集毒物學專家、收治病患醫院醫師及疾管署、食藥署等單位討論，偏向認為毒素引起，且 米酵菌酸 米酵菌酸 「米酵菌酸」毒素最開始在印尼被發現，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件。米製品發酵過程若被罕見細菌Burkholderia gladioli污染，也會出現米酵菌酸。 溫度介於攝氏22到33度、酸鹼值中性，是米酵菌酸最喜歡的環境。台灣過去未出現米酵菌酸食物中毒事件，但印尼、非洲、中國都有案例。 食用遭米酵菌酸污染的食物，會出現噁心、嘔吐、腹瀉等類似急性腸胃炎症狀，甚至可能1天內多重器官衰竭，死亡率達4成以上。米酵菌酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。 看更多 關閉 可能性高。

信義區寶林茶室疑食品中毒案多人就醫，目前2人身亡。王必勝今天傍晚在疾管署接受媒體聯訪說明，已召集6名毒物學專家、收治相關患者醫院的醫師代表、感染科權威醫師張上淳，及疾病管制署、食品藥物管理署、法務部法醫研究所代表、環境部化學署等單位，首次召開專家會議。

王必勝說明，此會議主要目的就是交換臨床訊息、毒理知識、實務疫調等訊息，希望收斂討論，找到比較貼近事實的原因，並且展開檢驗。

目前受影響個案數，王必勝說，共有11名個案，其中2名不幸過世，3人仍在加護病房、1人在普通病房接受治療，並有5人返家休息，另有2人剛通報進來，仍在釐清當中。

疫調結果，王必勝指出，個案都曾在3月19至22日間到在寶林茶室用餐，有食用粿條、河粉等餐點，為使用同一原料製作；臨床症狀上，尤其住院較重症者，症狀都相當類似，症狀很急，有急性肝衰竭引發後續器官衰竭情況。

王必勝說，經討論，認為問題最有可能是從食物來，至於是微生物污染或毒素引起，綜合臨床表現、疫調資料等資訊，專家想法偏向是毒素造成；先前已被提出討論的毒素「米酵菌酸」，經考量過去文獻、臨床表現等，大家認為可能性很大，不過仍不排除下毒可能性。

食藥署已帶回35種食材、病人檢體展開檢驗，王必勝指出，要檢驗米酵菌酸必須要標準品，目前食藥署、台大醫院、榮總已展開訂購，預計下週會送到、可以展開檢驗；對於明天司法相驗解剖，則包含農藥等其他毒物都會檢驗，不會只鎖定1項毒物。

王必勝並指出，若此次事件確定為米酵菌酸造成，即為國內首次因米酵菌酸造成集體食物中毒事件。

王必勝呼籲民眾，若過去2週有去事發餐廳且有不適症狀，應進行通報；此外也已向各大醫院說明，回溯有類似症狀的患者，進行通報，對於未來各大急診室若接獲相似症狀病人，也會討論相關治療方針。（編輯：陳清芳）1130327