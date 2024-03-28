米酵菌酸短時間致死率逾30% 醫：避免重複加熱米或麵食

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（中央社記者曾以寧台北28日電）台北市寶林茶室食物中毒案通報累計14例、其中2死，衛福部初步認為 米酵菌酸 米酵菌酸小百科 起源：「米酵菌酸」毒素最開始在印尼被發現，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件；米製品發酵過程若被罕見細菌Burkholderia gladioli污染，也會出現米酵菌酸。

特性：溫度介於攝氏22到33度、酸鹼值中性，是米酵菌酸最喜歡的環境。

案例：台灣過去未出現米酵菌酸食物中毒事件，但印尼、非洲、中國都有案例。

症狀：食用遭米酵菌酸污染的食物，會出現噁心、嘔吐、腹瀉等類似急性腸胃炎症狀，甚至可能1天內多重器官衰竭，死亡率達4成以上。

治療：米酵菌酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。 看更多 關閉 可能性高。醫師指出，米酵菌酸有逾3成機率會在短時間內致死，建議避免食用重複加熱的米或麵食。

台北市信義區寶林茶室食物中毒案多人就醫，目前已造成2人死亡。衛生福利部長薛瑞元今天說，初步朝內生性或外來添加的毒素方向討論，若是內生性毒素，較高機率是「米酵菌酸」。

台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋在臉書發文說明，米酵菌酸（Bongkrekic Acid）和 仙人掌細菌 仙人掌桿菌小百科 仙人掌桿菌 （Bacillus cereus）因周身布滿短鞭毛，形如仙人掌而得名。在環境中分布廣泛，可由細菌本身或由細菌產生的毒素而導致食品中毒。 食品被仙人掌桿菌污染後，大多沒有腐敗變質的現象。除了米飯有時稍微發黏，口味不爽口之外，多數外觀都正常。尤其夏天食品於20℃以上的環境中放置時間過長，該菌會大量繁殖並產生毒素，加上食用前未經徹底加熱，可能導致中毒。 中毒症狀：

可分為嘔吐型及腹瀉型。嘔吐型潛伏期短（約0.5～6小時），食品多以米飯類和澱粉類製品相關，蒸煮或炒過的米飯放置室溫，放置時間過長為常見污染途徑，症狀有噁心及嘔吐等。



腹瀉型則潛伏期較長（約6～15小時），主要出現在香腸、肉汁等肉類產品，濃湯、醬汁、果醬、沙拉、布丁甜點及乳製品也常被污染，症狀有水漾腹瀉及腹痛，以腸炎表現為主。





可分為嘔吐型及腹瀉型。嘔吐型潛伏期短（約0.5～6小時），食品多以米飯類和澱粉類製品相關，蒸煮或炒過的米飯放置室溫，放置時間過長為常見污染途徑，症狀有噁心及嘔吐等。 腹瀉型則潛伏期較長（約6～15小時），主要出現在香腸、肉汁等肉類產品，濃湯、醬汁、果醬、沙拉、布丁甜點及乳製品也常被污染，症狀有水漾腹瀉及腹痛，以腸炎表現為主。 治療方法：

適當的支持性治療，給予水分及電解質，約1～2天即可痊癒。





適當的支持性治療，給予水分及電解質，約1～2天即可痊癒。 如何預防？

食品烹調後盡速食用，如無法馬上食用，應保溫在60℃以上。儲存短期間（2天內）者，可於5℃以下冷藏庫保存，若超過2天以上者務必冷凍保存。 資料來源：衛福部食藥署 看更多 關閉 的腸毒素（cereulide）都是粒線體毒素，粒線體是人體細胞能量的直接來源，粒線體急性損傷會造成猛爆性多器官衰竭，因此臨床上米酵菌酸和仙人掌細菌毒素症候群很難區辨，都有昏迷、肝、腎衰竭、休克、無發燒現象。

然而，李建璋指出，米酵菌酸比起仙人掌細菌毒更猛爆，所以當傳出死亡、重症的愈來愈多，米酵菌酸的機會就更大。即使是極少量的1.5毫克米酵菌酸也可能致命；過去爆發事件潛伏期範圍為0.3到16小時，30%至100%會在短時間內導致迅速死亡。

李建璋說，這種食物中毒在中國大陸報告為主，而且都和發酵食物有關，台灣、日本、韓國從來沒有發生過；報告早期是偏鄉家庭自製發酵玉米粉過程汙染導致，近年則是木耳（3起）和濕粄條（5起）為主。但受污染的濕粄條在烹飪和食用過程中難觀察到異味、顏色和性質變化，所以很難提早察覺。

值得注意的是，李建璋指出，目前中國大陸傳出的報告都是自家製的發酵穀物產品導致，而工業化生產的穀物發酵產品尚未被發現導致中毒；但台灣商家一般應該不會自製粄條，若是工廠製造受污染就要源頭管制、擴大回收。並建議民眾短期內對於不是新鮮烹煮，而是重複加熱的米、麵主食應該都要小心避免。

李建璋說，確診米酵菌酸中毒的方法，是患者或是食物細菌培養陽性，或經蛋白質鑑定確定米酵菌酸存在。然而致死最大的原因是毒素，利用器官支持期待自我康復，是目前唯一可行。（編輯：李亨山）1130328