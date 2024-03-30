農糧署：米酵菌酸與米無直接相關 國產米可安心吃

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（中央社記者吳欣紜台北30日電）寶林茶室食物中毒案驗出罕見米酵菌酸，讓民眾誤以為與米有關人心惶惶，農糧署今天解釋，米酵菌酸僅為Bongkrekic Acid的中譯名，其名稱與「米」並無直接相關。

台北市信義區寶林茶室近日發生多名民眾食用餐點後，因身體不適而就醫、住院，造成2人死亡，由於包含死亡2人在內的8例重症個案都檢出米酵菌酸，確定是 米酵菌酸 米酵菌酸小百科 米酵菌酸是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli pathovar .cocovenenans B.cocovenenans）產生，這種菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子和玉米。在攝氏溫度22至33度和中性pH值的環境中，會迅速增殖，產生大量的米酵菌酸。 案例：印尼1895年首次發現米酵菌酸毒素，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件。過去非洲莫三比克、中國皆有案例。2024年3月北市寶林茶室食物中毒案件，死者血液中檢出米酵菌酸，為台灣首例。

症狀：會影響肝臟、腎臟和腦部，引起包括精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，患者可能併發血便、血尿、低血壓、心律不整、體溫過高、黃疸、四肢僵硬、呼吸困難、休克。嚴重時可能在症狀出現後20小時內死亡。國外群聚事件致死率介於30%至100%。

治療：米酵菌酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。

預防：米酵菌酸不會因洗滌或烹飪而被破壞，請勿食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。 看更多 關閉 引起的食物中毒事件。

不少民眾以為米酵菌酸與「米」有關，農糧署今天在臉書粉絲專頁發文強調「此『米』非彼米」，呼籲民眾放心吃國產米。

農糧署指出，米酵菌酸僅為Bongkrekic Acid的中譯名，其名稱與「米」並無直接相關，國內每年稻米產量約140萬公噸，稻榖收穫後由糧食業者碾製加工為白米或糙米，包裝於市場銷售，加工過程未經發酵，且市售食米多數於收穫後半年內售罄，並沒有保存過久致病菌污染之虞。

農糧署也說，以米為主成分或純米製成的粿條、米粉等產品夾起來照光不會呈現透明，不經過發酵步驟，製程單純，所含米蛋白質消化吸收率高，外包裝標示的成分欄，米原料排在愈前面，表示在所有成分中含量愈高。

農糧署建議，消費者及餐飲業者選購取得產銷履歷、CAS及有機驗證的包裝食米，以及純米或以米為主要成分製作、具有產銷履歷或有機驗證 、無過度添加物的米粉、粿條、米穀粉等產品，可降低致病風險。

另外，也有人稱若木耳處理不當可能產生米酵菌酸，農糧署也說，國產木耳9成以上是以濕木耳銷售，與進口乾木耳明顯區隔，建議消費者選購濕木耳並趁新鮮享用。

農糧署也建議木耳適當的保存方式，像是冷藏要先將上面的水分充分擦乾，再密封冷藏，可保存3至7天，也可直接冷凍，建議消費者多加選購國產生鮮木耳。（編輯：郭諭儒）1130330