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農業部：台灣生態鏈沒有米酵菌酸生成菌種 國產食材安全

2024/3/30 13:14（3/30 13:40 更新）
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米酵菌酸為Bongkrekic Acid中文譯名，名稱與「米」無關。（中央社製圖）
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（中央社記者吳欣紜台北30日電）寶林茶室食物中毒案驗出罕見米酵菌酸，而米酵菌酸是由唐菖蒲伯克氏菌的椰毒亞型產生，農業部代理部長陳駿季今天說，經確認台灣環境並無椰毒亞型，因此國產食材安全無虞。

台北市信義區寶林茶室近日發生多名民眾食用餐點後，因身體不適而就醫、住院，造成2人死亡，由於包含死亡2人在內的8例重症個案都檢出米酵菌酸，確定是米酵菌酸引起的食物中毒事件。

米酵菌酸是由唐菖蒲伯克氏菌產生，這個菌容易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子和玉米，有專家指出，唐菖蒲伯克氏菌是適應植物的細菌，若給予適當機會，就可能在土壤等環境中生長，應盡快溯源並控制，以避免進入台灣植物生態。

對此，陳駿季今天出席中華民國食品商業同業公會全國聯合會理事長續任暨理監事授證典禮時，接受媒體聯訪指出，許多民眾對米酵菌酸產生疑慮，昨天傍晚農業部的研究單位農業試驗所專家針對米酵菌酸是否存在台灣土壤環境進行了解。

陳駿季說明，經過專家了解，唐菖蒲伯克氏菌有4個亞型，其中只有1個「椰毒亞型」才可能產生米酵菌酸，其他3個亞型不會。經長期觀測台灣植物及土壤，並沒有發現到椰毒亞型存在，台灣只有存在其他3個亞型，因此容易被外界誤解。

陳駿季強調，台灣農業生態鏈並沒有被污染的風險，因此國產食材是安全的，呼籲消費者可以安心食用國產食品。（編輯：管中維）1130330

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