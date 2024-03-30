王必勝：追檢供應商下游粿條樣本 仍無米酵菌酸

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（中央社記者賴于榛台北30日電）衛福部次長王必勝今天說，寶林茶室食物中毒案經追加檢驗供應商下游10個粿條樣本，也都沒有檢出米酵菌酸，目前所有證據還是限縮在台北市信義區寶林茶室，民眾不用恐慌。

寶林茶室食物中毒案，衛福部今天上午公布增4名通報個案、累計25人，其中1人吃咖哩仁當、冰奶茶後不適。

王必勝今天出席「百年轉身．自由永續－中央社百年風華攝影暨文物展」開幕式前受訪表示，今天寶林茶室案患者就是公布到第25例，沒有新增任何人進入加護病房，都是屬於輕症在家休養。

至於食材檢驗部分，王必勝說，經追加檢驗供應商下游10個粿條樣本，也都是陰性並未檢出 米酵菌酸 米酵菌酸小百科 米酵菌酸是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli pathovar .cocovenenans B.cocovenenans）產生，這種菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子和玉米。在攝氏溫度22至33度和中性pH值的環境中，會迅速增殖，產生大量的米酵菌酸。 案例：印尼1895年首次發現米酵菌酸毒素，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件。過去非洲莫三比克、中國皆有案例。2024年3月北市寶林茶室食物中毒案件，死者血液中檢出米酵菌酸，為台灣首例。

症狀：會影響肝臟、腎臟和腦部，引起包括精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，患者可能併發血便、血尿、低血壓、心律不整、體溫過高、黃疸、四肢僵硬、呼吸困難、休克。嚴重時可能在症狀出現後20小時內死亡。國外群聚事件致死率介於30%至100%。

治療：米酵菌酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。

預防：米酵菌酸不會因洗滌或烹飪而被破壞，請勿食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。 看更多 關閉 ，這也就是說，雖然目前仍懷疑粿仔條是造成此案的因素，但所有證據還是限縮在信義區寶林茶室，民眾不用恐慌。

不過今天新增的案例中，其中一例並未食用粿條。王必勝說，食用咖哩仁當這個案例，是在饒河店用餐，並非信義區寶林茶室，目前已針對此案例做採檢，一旦檢驗結果出來就能釐清。

目前已經有11地方政府宣布營養午餐禁用粿條，王必勝說，尊重地方作法，可能是大家對孩子的保護比較積極，中央現在能做的就是趕快檢驗、釐清真相，避免事態擴大。（編輯：郭無患）1130330