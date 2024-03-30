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寶林食物中毒案 北市：1個月內全面稽查百貨美食街

2024/3/30 15:01（3/30 15:25 更新）
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台北市寶林茶室食物中毒案造成2人死亡，市府衛生局、法務局29日下午前往稽查案發的美食街。中央社記者張新偉攝 113年3月29日
台北市寶林茶室食物中毒案造成2人死亡，市府衛生局、法務局29日下午前往稽查案發的美食街。中央社記者張新偉攝 113年3月29日
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（中央社記者陳昱婷台北30日電）台北市爆發寶林茶室食物中毒案，市府今天表示，將在1個月內清查全市37家百貨公司及各大賣場美食街，目前已完成信義A13美食街稽查，有缺失者皆命限期改善。

台北市政府今天下午舉行記者會說明寶林茶室食物中毒案最新進展，衛生局長陳彥元指出，台北市昨天至今新增6人因此案就醫，其中1人肝指數較高留院觀察，其餘5人已返家休養，相關案例累計20人。

針對台北市百貨賣場專案稽查狀況，陳彥元表示，昨天前往遠東百貨信義A13美食街稽查，27家業者中，12家合格、3家有冰箱溫度不符規定等衛生環境缺失、9家有未提供進貨單等缺失、3家未營業，有缺失者皆命限期改善，如複查仍不合格將開罰。

陳彥元宣布，未來1個月將對全市37家百貨公司及各大賣場美食街進行清查，稽查重點包含澱粉類等風險食材的保存溫度與環境、產品責任保險是否有效、設備環境清潔。

此外，對於寶林茶室使用食材溯源狀況，陳彥元表示，已查出8家醬料或澱粉製品等供應業者，其中3家公司設立於台北市、5家位於外縣市，外縣市業者已移請外縣市調查，其餘將前往工廠了解作業流程是否符合食品安全相關規範。（編輯：張銘坤）1130330

寶林茶室案
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