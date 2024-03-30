遠百大食代：3月17至25日寶林茶室信義店用餐可退款

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（中央社記者曾仁凱台北30日電）寶林茶室食物中毒事件延燒，遠百及大食代今天公告，3月17至25日曾至「寶林茶室信義店」用餐的顧客，31日起憑發票證明及身分證件，至遠百信義A13可辦理現金退款。

根據公告指出，寶林茶室信義店3月31日起開始退款，凡113年3月17日至113年3月25日，曾到「寶林茶室信義店」用餐的顧客，於百貨營業時間憑消費「發票證明 （載具銷貨明細等）」及「身分證件」，即可至遠百信義A13的1樓服務台，由專人引導至B3食代館美食廣場辦理退費。

業者表示，退款後將不收回發票，僅作為確認消費事實的退款證明，且無論該次消費是使用現金、信用卡或是如Line Pay等第三方支付，都將以現金方式退款全額該筆消費金額。（編輯：林興盟）1130330