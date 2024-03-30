寶林茶室案增至28例 王必勝：下毒可能性低

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（中央社記者沈佩瑤台北30日電）寶林茶室食物中毒案滾雪球，衛福部今天傍晚公布再增3例、累計通報28例，目前約半數輕症患者有採檢意願。次長王必勝說，米酵菌酸無法用下毒方式處理，仍待檢方偵辦釐清。

台北市信義區寶林茶室近日發生多名民眾食用餐點後，因身體不適而就醫、住院，造成2人死亡。衛生福利部29日公布，包含死亡2人在內的8例重症個案都檢出 米酵菌酸 米酵菌酸小百科 米酵菌酸是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli pathovar .cocovenenans B.cocovenenans）產生，這種菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子和玉米。在攝氏溫度22至33度和中性pH值的環境中，會迅速增殖，產生大量的米酵菌酸。 案例：印尼1895年首次發現米酵菌酸毒素，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件。過去非洲莫三比克、中國皆有案例。2024年3月北市寶林茶室食物中毒案件，死者血液中檢出米酵菌酸，為台灣首例。

症狀：會影響肝臟、腎臟和腦部，引起包括精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，患者可能併發血便、血尿、低血壓、心律不整、體溫過高、黃疸、四肢僵硬、呼吸困難、休克。嚴重時可能在症狀出現後20小時內死亡。國外群聚事件致死率介於30%至100%。

治療：米酵菌酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。

預防：米酵菌酸不會因洗滌或烹飪而被破壞，請勿食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。 看更多 關閉 ，確定是米酵菌酸引起的食物中毒事件。

由於過去台灣沒有檢出過米酵菌酸，為讓民眾安心，衛福部疾病管制署官網每天上午10時、下午5時30分在專區公布最新通報數字。截至今天下午5時30分，累計通報28例，其中2人死亡、5人加護病房、2人一般病房，19人返家休養；與上午相比新增3例。

王必勝表示，就中央現在統計部分，包括傍晚新增的3例，都是集中在寶林信義A13分店，僅1人是到饒河分店用餐，將等相關檢驗報告出爐後再判斷是否擴大採檢；米酵菌酸無法用下毒方式處理，比較不像是人為添加，但未排除任何可能，檢方正積極偵辦中。

疾管署發言人曾淑慧稍早接受媒體電訪時解釋，寶林旗下共3家分店，包括信義A13、饒河店、微風台北車站店，專案收治的標準也是針對3家分店，只要在3月19日到26日期間，曾到任一分店用餐、出現腹瀉等疑似症狀者即可通報，是否相關待檢驗釐清。

曾淑慧補充，初步看來，19名輕症患者中，約半數有採檢意願。

除米酵菌酸外，食藥署也同步針對其他常見的致病菌進行檢驗，包括腸炎弧菌、沙門氏桿菌、病原性大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、仙人掌桿菌、霍亂弧菌、肉毒桿菌等。（編輯：吳協昌）1130330

（疾管署提供）